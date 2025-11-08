Imagini înfricoşătoare şi o adevărată catastrofă a lăsat în urmă taifunul care a devastat Asia de Sud Est. Aproape 200 de oameni au fost ucişi în ultimele zile de furtuna teribilă şi de inundaţiile provocate în Filipine şi Vietnam.

Milioane de locuinţe au fost distruse sau avariate grav.

A fost cel mai grav dezastru natural care a lovit Filipine anul acesta. 188 de morți, 135 de dispăruți și aproape 100 de răniți este bilanţul dramatic după trecerea ciclonului Kalmaegi. Familii întregi au fost înghiţite de ape după ce adăposturile improvizate au fost spulberate de urgie.

O operaţiune de salvare eşuată a lungit şi ea lista familiilor îndoliate. Un elicopter care ajuta la evacuarea sinistraţilor s-a prăbuşit din motive încă necunoscute.

Autorităţile din Filipine menţin starea de urgenţă. Localnicii se pregătesc să înfrunte încă un taifun care va lovi ţara mâine.

O urgie a lovit şi Vietnam

O urgie cu vânt de până la 220 km/h deasupra Mării Chinei de Sud a lovit şi centrul Vietnamului.

Valuri cât o casă s-au năpustit peste orașele de coastă. Rafale violente au smuls acoperişurile caselor şi arborii din rădăcină.

Autoritățile au emis alerte de dezastru, localnicii au fost evacuaţi, dar, cu toate acestea, cinci oameni au murit şi trei sunt daţi dispăruţi, cu şanse mici să mai fie în viaţă.

Supravieţuitorii încearcă să îşi salveze bunurile care le-au mai rămas, dar, pe măsură ce apele se retrag, un adevărat dezastru iese la iveală.

