Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un taifun devastator a lovit Asia de Sud Est. Sute de oameni au murit, inclusiv salvatori

Imagini înfricoşătoare şi o adevărată catastrofă a lăsat în urmă taifunul care a devastat Asia de Sud Est. Aproape 200 de oameni au fost ucişi în ultimele zile de furtuna teribilă şi de inundaţiile provocate în Filipine şi Vietnam.

de Redactia Observator

la 08.11.2025 , 20:19

Milioane de locuinţe au fost distruse sau avariate grav.

A fost cel mai grav dezastru natural care a lovit Filipine anul acesta. 188 de morți, 135 de dispăruți și aproape 100 de răniți este bilanţul dramatic după trecerea ciclonului Kalmaegi. Familii întregi au fost înghiţite de ape după ce adăposturile improvizate au fost spulberate de urgie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

O operaţiune de salvare eşuată a lungit şi ea lista familiilor îndoliate. Un elicopter care ajuta la evacuarea sinistraţilor s-a prăbuşit din motive încă necunoscute.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Autorităţile din Filipine menţin starea de urgenţă. Localnicii se pregătesc să înfrunte încă un taifun care va lovi ţara mâine.

O urgie a lovit şi Vietnam

O urgie cu vânt de până la 220 km/h deasupra Mării Chinei de Sud a lovit şi centrul Vietnamului.

Valuri cât o casă s-au năpustit peste orașele de coastă. Rafale violente au smuls acoperişurile caselor şi arborii din rădăcină.

Autoritățile au emis alerte de dezastru, localnicii au fost evacuaţi, dar, cu toate acestea, cinci oameni au murit şi trei sunt daţi dispăruţi, cu şanse mici să mai fie în viaţă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Supravieţuitorii încearcă să îşi salveze bunurile care le-au mai rămas, dar, pe măsură ce apele se retrag, un adevărat dezastru iese la iveală.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

taifun asia vietnam filipine victime pagube
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cristi Borcea, cadou de milioane de dolari pentru fiica Melissa. Ce i-a putut cumpăra tinerei de 21 de ani
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Cine este și cum arată Nidia, fiica lui Horia Moculescu. Viața ei tumultuoasă și scandalurile cu mama au făcut-o celebră
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Neluțu Varga l-a sunat pe Gigi Becali după ce a căzut transferul lui Louis Munteanu la FCSB. Voia să-i dea el bani jucătorului să plece de la CFR: ”Să vezi cum stă el în tribună!”
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Cine este Eva Kiss, doctorița găsită moartă în timpul gărzii la Pediatrie, în Cluj-Napoca
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați făcut cumpărături de Black Friday anul acesta?
Observator » Evenimente » Un taifun devastator a lovit Asia de Sud Est. Sute de oameni au murit, inclusiv salvatori