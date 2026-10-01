Trump pune presiune pe Germania și Franța. Cere motorină din rezerve și amenință cu oprirea exporturilor SUA

Americanii fac presiuni asupra Germaniei și Franței să scoată motorină din rezervele strategice naționale pentru a pune umărul la scăderea prețului la carburant la nivel mondial. Administrația lui Donald Trump avertizează că, în caz contrar, ar putea interzice exporturile de motorină, măsură care ar reduce oferta de combustibil și pe piețele europene.

Americanii intensifică presiunile la adresa Europei. Trei surse au declarat pentru Reuters că administrația lui Donald Trump presează Germania și Franța să elibereze motorină din rezervele strategice pentru a tempera creșterea prețurilor, înainte de alegerile din SUA, din luna noiembrie.

Trump presează Germania și Franța

În caz contrar, amenință că SUA vor interzice exporturile de motorină, de care Europa a devenit din ce în ce mai dependentă, după ce a interzis importurile din Rusia. din cauza războiului din Ucraina, pe de o parte, și din cauza problemelor de aprovizionare provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, pe de altă parte. În august, jumătate din importurile de motorină ale UE au venit din SUA, potrivit POLITICO.

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Comisia Europeană, Germania, Franța, Italia, Irlanda și Marea Britanie ar urma să discute azi acest scenariu, a declarat pentru Reuters un oficial al UE.

Administrația americană este nemulțumită în special de Franța și Germania, despre care spune că nu și-au respectat pe deplin angajamentele privind eliberarea unor cantități din rezervele naționale de petrol și produse petroliere.

"Este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite în timp ce urmărim mai multe soluții pentru a crește oferta de produse rafinate și pentru a reduce costurile suportate de consumatori" , adeclarat pentru Reuters un oficial american.

SUA au cerut UE să elibereze 120 de milioane de barili de motorină în următoarele 6 luni

O a doua sursă, dintr-o capitală europeană, a declarat că Statele Unite au cerut Uniunii Europene să elibereze 120 de milioane de barili de motorină în următoarele șase luni.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat miercuri că Washingtonul se așteaptă ca Europa să anunțe în curând noi că cantități de motorină vor ajunge pe piață.

"Deși le reluăm, am pierdut o parte din exporturile de motorină din Orientul Mijlociu și am pierdut exporturile de motorină din China. Așadar, sunt foarte multe perturbări", a spus el.

Un oficial de la Palatul Elysee a declarat că președintele francez Emmanuel Macron nu a discutat acest subiect cu Trump la întâlnirea de săptămâna trecută, în marja Adunării Generale ONU de la New York.

A precizat însă că Macron va convoca prin videoconferință o ședință a liderilor din G7 pentru a discuta despre creșterea prețurilor la carburanți și despre stocurile de produse rafinate disponibile la nivel mondial, inclusiv despre coordonarea unor eliberări din rezerve împreună cu Agenția Internațională pentru Energie.