Un raport al Comisiei Europene dezvăluie ţara din UE cu cele mai punctuale trenuri. Olanda ocupă primul loc în clasament, urmată de Belgia și Bulgaria, în timp ce Spania este în top 5 și lasă în urmă Germania, Italia și Franța. România rămâne însă codașa Europei, cu cele mai multe întârzieri.

Țara din UE cu cele mai punctuale trenuri. România, la coada clasamentului - Shutterstock

Potrivit raportului Comisiei Europene publicat în iulie, Olanda are cele mai punctuale trenuri de mare viteză și pe distanțe lungi din UE, cu 88% dintre curse ajunse la timp în 2022, informează Euronews. "Punctual" înseamnă, în metodologia Comisiei, maximum cinci minute întârziere.

Belgienii au același procent, dar sunt puțin mai jos în clasament din cauza rezultatelor din anii anteriori. Pe locul trei se află Bulgaria, urmată de Danemarca. Spania ocupă locul cinci, confirmând că stă mai bine decât Germania, Italia și Franța.

România, la coada listei

Articolul continuă după reclamă

Media europeană pentru trenurile de mare viteză și pe distanțe lungi care ajung la timp este de 87%. România se situează pe ultimul loc atât la ambele categorii, având cele mai multe întârzieri din Uniunea Europeană.

În ceea ce privește trenurile regionale, pe primele locuri se află Letonia, Estonia, Austria, Finlanda și Danemarca. Spania este pe locul nouă, dar tot peste marile puteri feroviare Germania și Italia, care au rezultate modeste în comparație cu restul Uniunii.

Elveția, lider în afara UE

Deși nu este membră a Uniunii, Elveţia rămâne lider european când vine vorba de punctualitate. Într-un studiu realizat de Transport & Environment, compania elvețiană SBB s-a clasat pe primul loc la fiabilitate, la egalitate cu operatorul olandez Nederlandse Spoorwegen și înaintea operatorilor din Belgia și Spania.

Elveția a dominat și European Railway Station Index 2025, care evaluează cele mai aglomerate 50 de gări din Europa. Gara Zürich Hauptbahnhof a fost desemnată cea mai bună din Europa, urmată de Wrocław Główny (Polonia) și Bern Hauptbahnhof (Elveția). Berlin Hauptbahnhof și London Paddington au completat topul 5.

Singura gară din Spania care a prins clasamentul a fost Madrid Puerta de Atocha, pe locul 18.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰