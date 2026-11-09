Oraşul ultramodern va concura cu Dubaiul şi va avea facilităţi la acelaşi nivel. Mai mult, în zona centrală accesul maşinilor va fi strict interzis.

Ţara în care se construieşte de la zero un oraş de 13 miliarde de euro. Intră în competiţie directă cu Dubaiul - Profimedia

Oraşul este încă în faza de proiect şi va fi denumit Al Mamoura. Va fi construit în Emiratele Arabe Unite, între Abu Dhabi şi Dubai, de-a lungul autostrăzii care leagă cele două mari metropole. Costul total al proiectului se ridică la 13 miliarde de euro şi va avea hoteluri de cinci stele, vile impozante, un mall uriaş, moschei, şcoli şi grădiniţe şi numeroase facilităţi de agrement.

O particularitate a acestui nou mega-oraş va fi reprezentantă de faptul că în zona centrală accesul maşinilor va fi strict interzis. Mira Developments, compania care se ocupă de dezvoltarea proiectului, susţine că prin această interdicţie vrea să reducă riscul de accidente şi să crească sustenabilitatea.

Potrivit Express, mall-ul care va fi ridicat în acest oraş va avea o suprafaţă de 278.700 de metri pătraţi şi va unul dintre cele mai mari din lume. De asemenea, inginerii spun că 60% din energia necesară oraşului va veni din surse sustenabile.