Ţările din UE unde se lucrează peste 50 de ore pe săptămână. România, la coada clasamentului privind studiile

Un studiu recent realizat de Randstad evidențiază diferențe semnificative între statele Uniunii Europene în ceea ce privește programul de lucru, nivelul de educație și structura forței de muncă.

O analiză recentă Randstad indică faptul că Grecia, Cipru, Franța și Portugalia sunt țările europene în care un număr mare de angajați lucrează în mod obișnuit peste 50 de ore pe săptămână.

Cifra, care acoperă 9,1% dintre angajați conform unei analize Randstad Research și bazată pe date din ultimul trimestru al anului 2025, se situează cu mult peste media UE de 6,5% și depășește confortabil săptămâna standard de lucru de 35 de ore în sectorul public și 40 de ore în sectorul privat, se arată în raportul citat de Euronews.

Ţările europene unde se lucrează peste 50 de ore pe săptămână

Doar Grecia (12,4%), Cipru (10%) și Franța (9,7%) au avut o proporție și mai mare de angajați care petrec cel puțin 49 de ore pe săptămână la locul de muncă.

Estimările Randstad arată că Portugalia are "o incidență mai mare a orelor lungi de muncă decât ţări precum Germania sau Spania", unde procentul este de 5%, respectiv 6,3%. Studiul arată că situația s-a îmbunătățit ușor în favoarea angajaților în ultimii ani. Totuși, Portugalia rămâne departe de standardele altor economii din UE.

"Deși s-a înregistrat o reducere din anul 2000, Portugalia menține o cultură a orelor lungi de muncă peste media europeană", se arată în raport.

Aceasta este o realitate care "afectează în mod disproporționat angajatorii și lucrătorii independenți". În primul caz, aproximativ 35% lucrau în mod regulat cel puțin 49 de ore pe săptămână în 2024, iar în al doilea caz aproximativ 20%. În ceea ce privește angajații, mult mai puțini erau expuși unor astfel de programe lungi, aproximativ 6,8%.

Forța de muncă din Portugalia, mai bine calificată. România, la coada clasamentului

Analiza Randstad evidențiază și o evoluție favorabilă a nivelului de calificare al populației active (15-64 de ani) din Portugalia.

"Proporția persoanelor ocupate cu studii superioare s-a triplat din 1992, crescând de la 11,4% la 33,7% la sfârșitul anului 2024", se mai arată în raport.

Cu toate acestea, în ultimul trimestru al anului 2025, doar 36,2% dintre cetățeni aveau studii superioare, sub media UE de 39,2%. Luând în considerare aceste date, Portugalia este a opta cea mai slab clasată țară din UE la acest capitol.

Irlanda (57,3%) avea cea mai mare pondere de persoane ocupate cu studii superioare, în contrast puternic cu România (22,7%).

În ciuda acestei "evoluții istorice" care arată o calificare fără precedent a forței de muncă, raportul Randstad subliniază că, în ultimul trimestru al anului 2025, Portugalia avea încă "cel mai mare procent de profesioniști slab calificați din UE (29,1%), dublu față de media europeană (14,7%)".

Muncitorii străini

În UE, ponderea cetățenilor străini în forța de muncă era de aproximativ 10,5% în trimestrul IV din 2025. În Portugalia, proporția era mai mică, de 7,9%, mult sub niveluri precum Luxemburg (54,4%) sau Spania (16,8%).

Totuși, la nivel național, indicatorul a crescut semnificativ.

"Reprezentarea străinilor în forța de muncă a crescut de la 1,4% în 2000 la 6,6% la finalul lui 2024".

Creșterea accentuată din ultimii doi ani reflectă "noua dinamică de atragere a talentelor și importanța tot mai mare a imigrației pentru sustenabilitatea pieței muncii din Portugalia".

