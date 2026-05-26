Un studiu Apple arată legătura dintre auz și oamenii care merg încet

Dacă observați că mergeți mai încet decât înainte, ar putea fi timpul să vă verificați auzul. Un studiu realizat pe aproximativ 57.000 de utilizatori de iPhone confirmă o corelație între pierderea auzului și viteza mai mică de mers.

Studiile anterioare au arătat că pierderea auzului este asociată cu demența, depresia, singurătatea și un risc crescut de căderi. Toate indică un singur lucru, spun medicii: dacă vă rezolvați problemele de auz, ați putea trăi o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Legătura dintre auz și viteza de mers nu este pe deplin înțeleasă, dar medicii ORL spun că este probabil să fie implicați mulți factori. O explicație este că pierderea auzului solicită creierul.

"Când nu puteți auzi la fel de bine, creierul dumneavoastră lucrează mai mult pentru a auzi - în detrimentul posibil al vitezei și mersului dumneavoastră", spune Dr. Frank Lin, clinician în echipa de sănătate a Apple, care a ajutat la analizarea rezultatelor, conform Wall Street Journal.

Problemele urechii interne pot afecta, de asemenea, echilibrul, iar dacă cineva se simte amețit sau instabil, este probabil să meargă mai încet. Capacitatea noastră de a ne mișca cu încredere se bazează pe indicii subtile din mediul nostru, cum ar fi auzirea propriilor pași. Dacă nu primim acest input auditiv, acesta ne poate afecta viteza de mers, spun medicii.

Persoanele care știu că au auz redus s-ar putea mișca mai precaut, iar retragerea socială cauzată de pierderea auzului poate afecta, de asemenea, viteza de mers, spun medicii.

Așadar, de ce contează viteza de mers? Este considerată un indicator important al sănătății generale. O viteză bună și energică semnifică faptul că sistemele corpului tău - inclusiv inima, plămânii, mușchii și sistemul nervos - funcționează bine împreună.

"Îl numim al șaselea semn vital", spune Lin.

Apple studiază diverse aspecte ale auzului, cum ar fi expunerea la zgomot, încă din 2019. Cele mai recente descoperiri au fost posibile datorită introducerii în 2024 a funcțiilor de testare auditivă și de aparate auditive de la Apple.

Până în prezent, Apple a colectat atât date privind auzul, cât și viteza de mers de pe dispozitivele a 57.183 de persoane care au fost de acord să își partajeze informațiile cu Apple prin intermediul aplicației Apple Research.

Datele privind viteza de mers reflectă vitezele reale ale participanților în situații de zi cu zi, ori de câte ori au telefoanele în mână. Viteza de mers a unei persoane a fost calculată luând media tuturor măsurătorilor disponibile ale vitezei de mers cu până la un an înainte și după efectuarea unui test auditiv.

Studiul a servit ca o confirmare răsunătoare a cercetărilor anterioare: nu numai că viteza de mers scade de obicei odată cu vârsta, dar nivelurile mai mari de pierdere a auzului sunt legate de o viteză de mers mai lentă la adulții de toate vârstele. Cea mai mare corelație este în rândul persoanelor de 60 de ani sau peste.

"Faptul că avem informații obiective despre starea auzului și mersul zilnic la o scară ca aceasta este o contribuție interesantă și un supliment puternic la sănătatea publică tradițională", spune Dr. Carrie Nieman, profesor asociat de otorinolaringologie-chirurgie cervicală la Universitatea Johns Hopkins, care nu a fost implicată în studiul Apple.

Dacă cineva observă o scădere a vitezei de mers, își verifică auzul și descoperă o problemă, aparatele auditive ar putea ajuta la îmbunătățirea multor aspecte ale sănătății. Ceea ce nu se știe încă, spune Nieman, este dacă aparatele auditive pot îmbunătăți mersul și viteza de mers.

Un studiu controlat de trei ani coordonat de Universitatea Johns Hopkins a arătat că aparatele auditive au redus semnificativ rata de declin cognitiv în rândul adulților în vârstă cu risc de demență - și au redus riscul de căderi.

"În ceea ce privește alte măsuri ale activității fizice, nu am observat schimbări sau îmbunătățiri la persoanele care poartă aparate auditive", spune Nieman.

