Video Peste jumătate dintre români se tem că inteligenţa artificială îi poate lăsa fără loc de muncă

Inteligența artificială devine tot mai prezentă la locul de muncă, inclusiv în România. Unii o văd ca pe un ajutor esențial, alții se tem că va schimba radical modul în care lucrăm și că, pe termen lung, ar putea aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. 

de Claudiu Loghin

la 04.05.2026 , 08:07

Angajații români care au răspuns întrebărilor acestui studiu consideră, în proporție de 48%, că inteligența artificială este un instrument util, care le poate simplifica munca. Cu toate acestea, 66% se tem de o posibilă supradependență de AI la locul de muncă.

O altă concluzie a studiului arată că 56% dintre respondenți cred că inteligența artificială dezumanizează munca. În același timp, 40% sunt prudenți în ceea ce privește impactul acestor tehnologii asupra locurilor de muncă, iar 31% vorbesc despre anxietate legată de siguranța jobului, în contextul dezvoltării AI. De asemenea, 53,6% nu sunt de acord cu utilizarea acestor instrumente pentru evaluarea emoțiilor, motivațiilor sau stării psihice a angajaților.

În ceea ce privește limitele utilizării AI, 29,6% consideră că leadershipul și asumarea nu ar trebui să intre în sfera acestor tehnologii. Totodată, 34% cred că, pentru a evita suprasolicitarea digitală la locul de muncă, ar trebui create spații dedicate interacțiunii umane, fără implicarea inteligenței artificiale.

Sondajul a fost realizat la începutul acestui an, pe un eșantion de 1.146 de utilizatori de internet din România.

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

