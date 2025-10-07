Ţările NATO vor plăti rachetele Tomahawk cu care Ucraina poate lovi Moscova. Reacţia lui Putin

Rachetele Tomahawk pentru Ucraina vor fi plătite de țările NATO, relatează Axios. Surse apropiate guvernului ucrainean au declarat că rachetele vor fi achiziționate din Statele Unite, însă finanțarea va fi asigurată de aliații NATO. Axios scrie că, în ultimele săptămâni, reprezentanții administrației Donald Trump și-au exprimat îndoielile privind capacitatea Washingtonului de a controla eficient modul în care partea ucraineană va utiliza aceste rachete de croazieră de înaltă precizie. După declarația de luni seară a președintelui Trump că "decizia privind Tomahawk a fost luată", Kievul a precizat că nu deține încă detalii concrete despre acord.

Președintele Donald Trump a declarat luni că a "cam luat o decizie" în legătură cu vânzarea rachetelor cu rază lungă de acțiune Tomahawk către țările NATO, pentru ca acestea să poată fi furnizate ulterior Ucrainei. Kievul susține că rachetele Tomahawk i-ar permite să lovească ținte militare aflate adânc pe teritoriul Rusiei, oferindu-i o poziție mai puternică în eventuale negocieri cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump, despre Tomahawk: "Am cam luat o decizie, în mare parte"

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, astfel încât Ucraina le-ar putea folosi pentru a ataca ţinte oriunde în Rusia europeană, inclusiv la Moscova, dacă Trump ar da undă verde furnizării lor. "Am cam luat o decizie, în mare parte", a spus Donald Trump luni, din Biroul Oval, răspunzând unei întrebări despre livrarea rachetelor către Ucraina.

El a precizat că vrea mai întâi să afle ce intenționează Kievul să facă cu rachetele, înainte de a aproba transferul. "Unde le trimit? Cred că va trebui să pun această întrebare. Nu vreau să văd o escaladare a conflictului", a declarat Trump. Un oficial ucrainean și o sursă apropiată guvernului de la Kiev au declarat că nu știu care este decizia finală a lui Trump.

Potrivit Axios, oficiali din administrația Trump și-au exprimat în ultimele săptămâni îngrijorarea privind capacitatea Washingtonului de a controla modul în care Ucraina ar folosi aceste rachete, odată cumpărate și finanțate de țările NATO.

Putin: Livrările de Tomahawk vor distruge relaţia Rusiei cu SUA

Președintele Putin a avertizat în weekend că furnizarea rachetelor Tomahawk Ucrainei ar reprezenta "un nou și diferit nivel de escaladare". El a subliniat că Ucraina nu ar putea folosi aceste rachete fără participarea directă a Statelor Unite, ceea ce ar duce la o confruntare directă între Washington și Moscova și ar distruge orice progres pozitiv în relațiile bilaterale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut lui Trump, în timpul unei întâlniri care a avut loc luna trecută, în marja Adunării Generale a ONU, să ofere Kievului rachete Tomahawk. Zelenski a declarat pentru Axios că a cerut un nou sistem de arme care ar putea forța Rusia să accepte negocieri de pace, poate chiar fără ca Ucraina să fie nevoită să le folosească efectiv.

Rusia aşteaptă clarificări de la SUA

Kremlinul a reacţionat marţi spunând că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite, notând că astfel de arme ar putea transporta teoretic focoase nucleare. Întrebat marţi despre aceste comentarii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: "Înţelegem că trebuie să aşteptăm, probabil, declaraţii mai clare, dacă vor veni".

Peskov a menţionat că, sub predecesorul lui Trump, Joe Biden, practica SUA era să anunţe furnizarea de arme noi numai după ce acestea au fost livrate Ucrainei. Peskov a mai spus marţi că este important să se înţeleagă că, "făcând abstracţie de diverse nuanţe, vorbim despre rachete care ar putea avea şi capabilităţi nucleare. Prin urmare, este realmente o escaladare serioasă".

