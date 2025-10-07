"Într-un fel decizia e luată". Trump vrea să ştie ce ţinte vrea Kievul să lovească cu Tomahawk

Donald Trump vrea să ştie ce are de gând să facă Ucraina cu rachetele Tomahawk fabricate în SUA, înainte de a fi de acord să le furnizeze, deoarece nu doreşte să escaladeze războiul cu Rusia, scrie Reuters .

Trump vrea să afle ce ţinte intenţionează Zelenski să lovească cu rachetele americane Tomahawk - Profimedia Images

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km, ceea ce ar pune Moscova la îndemâna arsenalului ucrainean, dacă Kievul le-ar primi. Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică că, dacă Washingtonul ar furniza Ucrainei rachete Tomahawk pentru atacuri la mare distanță în interiorul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor Moscovei cu Washingtonul.

Întrebat de reporterii de la Casa Albă dacă a luat o decizie privind furnizarea de Tomahawk Ucrainei, Trump nu a exclus posibilitatea și a spus că "într-un fel a luat deja o decizie" în această privință.

"Cred că vreau să aflu ce intenționează să facă cu ele. Unde le trimit? Presupun că ar trebui să pun această întrebare. Aș pune câteva întrebări. Nu vreau să escaladez acel război", a declarat Trump.

