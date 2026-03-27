Uniunea Europeană va aplica, începând cu 1 noiembrie, un nou comision de procesare pentru coletele de mică valoare provenite din afara spațiului comunitar, potrivit unei decizii adoptate joi de negociatorii Parlamentului European și ai statelor membre, relatează DPA, conform Agerpres.

Taxă nouă pentru comenzile online din afara UE. Ce se schimbă de la 1 noiembrie

Decizia este menită să rezolve creșterea livrărilor coletelor cu valoare redusă din comerțul online și să acopere costurile administrative asociate cu procesarea și inspectarea livrărilor mici.

Conform acordului, comisionul se aplică de la la 1 noiembrie la fiecare produs comandat online și importat în UE, colectat de autoritățile naționale. Comisia Europeană urmează să stabilească cuantumul exact.

Acordul trebuie aprobat de Parlamentul European și statele membre UE înainte de a deveni lege.

Ce produse ar putea fi afectate de noile reguli

Comisionul va completa planificatele taxe vamale. În prezent, coletele cu o valoare de sub 150 euro (173 dolari) care vin în cele 27 state membre UE sunt scutite de taxe vamale.

Începând din iulie, vor fi impuse temporar taxe vamale de trei euro la coletele care depășesc acest prag, până când va fi lansată o platformă digitală, probabil în 2028, care va impune taxe vamale indiferent de valoarea coletului.

Noua taxă va afecta probabil retailerii online care trimit mărfuri din China, cum ar fi Shein, Temu sau AliExpress, în condițiile în care 91% din toate comenzile online de sub 150 de euro au venit din China în 2024.

De ce vrea UE să elimine pragul de 150 de euro

Renunțarea la pragul de 150 euro va crea condiții de concurență echitabile pentru toți vânzătorii, indiferent de locație, a precizat Uniunea Europeană.

În 2024, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depășește 150 euro, au intrat pe piața UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare decât în 2022, iar multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislația europeană. Această creștere exponențială ridică numeroase semne de întrebare în condițiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Numai în Germania sunt livrate zilnic aproximativ 400.000 colete de la Shein și Temu, peste 14 milioane de persoane au făcut cumpărături online anul trecut, conform datelor Federației germane de retail (HDE).

Noile reglementări ar urma să combată fraudele și să evite acele importuri care sunt deliberat declarate cu o valoare subestimată în declarațiile vamale, pentru evitarea plății taxelor.

Declarațiile vamale neconforme au un efect negativ asupra firmelor din UE, care concurează cu importurile low-cost, a precizat Comisia Europeană. În plus, exceptarea coletelor mici de la plata taxelor vamale îi determină pe importatori să împartă comenzile mai mari în colete mai mici când sunt trimise în UE, generând risipă de ambalaje.

Analiștii atrag atenția că vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectați de practicile neloiale și de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul piețelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate și transportate are o amprentă ecologică și climatică negativă.

