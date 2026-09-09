Statele Unite au distrus cinci petroliere iraniene ca răspuns la tentativele de atacuri cu rachete balistice asupra unei nave de război a Marinei SUA, a anunţat Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Atacurile au atras şi ameninţări de represalii din partea Iranului. La rândul său, Teheranul a lansat un tir de rachete către Iordania, aliat regional al SUA, scrie CNN, potrivit News.ro.

SUA: "Cinci petroliere iraniene distruse după atacurile asupra navelor militare". Baze din Iordania, atacate - X/@CENTCOM

Forţele americane au lovit patru petroliere în Golful Oman şi unul în apropierea Insulei Kharg din Golful Persic, după ce Iranul a încercat să atace nava Marinei SUA de două ori în ultimele două zile, a precizat CENTCOM. Comandamentul a menţionat că nava americană a evitat tentativele de atac şi continuă să patruleze în apele regionale, iar niciun membru al personalului american nu a fost rănit.

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Atacurile au loc în contextul în care SUA şi-au concentrat strategia de război pe lovirea sau neutralizarea ţintelor din jurul Strâmtorii Ormuz, desfăşurând operaţiuni de escortă pentru navele comerciale prin această cale navigabilă strategică şi menţinând blocada navală asupra porturilor iraniene, ca parte a unei ”presiuni maxime” menite să intensifice presiunea economică asupra conducerii regimului.

CENTCOM a precizat că forţele americane au instruit echipajele navelor să părăsească navele înainte de lansarea atacurilor.

Teheranul ripostează atacând Iordania. 2 rachete, căzute în zone nepopulate

Iranul a ripostat lansând rachete către Iordania, afirmând că viza baza aeriană Muwaffaq Salti, o instalaţie cheie utilizată de forţele americane. Armata iordaniană a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice, în timp ce celelalte două au căzut în zone nepopulate. Nu au fost raportate victime, a precizat armata.

Iranul a ameninţat, de asemenea, că va viza petrolierele aflate în apropierea porturilor din Bahrein şi Kuweit.

"Avertizăm toate echipajele de pe petrolierele aflate în vecinătatea porturilor din Kuweit şi Bahrain, care găzduiesc aceşti terorişti (americani) şi sunt parteneri în acţiunile lor ostile, să părăsească imediat navele, indiferent dacă sunt ancorate sau acostate în porturi, deoarece navele vor fi ţintite", a transmis Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC), citat de postul public de televiziune IRIB.

Unul dintre petrolierele iraniene lovite marţi se afla la patru mile de Kharg, o insulă din Golful Persic care serveşte drept nod pentru exporturile de petrol iranian, potrivit agenţiei de ştiri semi-oficiale iraniene Tasnim.

Postul public de televiziune IRIB a relatat că un al doilea petrolier a fost lovit în largul coastei oraşului Jask, lângă Golful Oman, şi că echipajele ambelor nave erau duse la ţărm cu bărci de salvare.

Secretarul de stat american Marco Rubio, în timpul vizitei sale în Columbia, a avertizat Teheranul că SUA vor riposta de fiecare dată când Iranul va ataca navele sale militare.

"Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane şi, de fiecare dată când o vor face sau vor încerca să o facă, vor pierde petroliere", a declarat el reporterilor din Baranquilla.

Cele mai recente atacuri au loc după ce forţele americane au lovit trei petroliere iraniene cu ţiţei în weekend, în urma încercării IRGC de a ataca un portavion american şi un distrugător cu rachete ghidate.

Ca parte a campaniei de presiune a SUA asupra Teheranului, administraţia Trump a luat marţi şi măsuri radicale împotriva industriei aeriene iraniene. Sancţiunile vizează 27 de companii aeriene iraniene şi nouă furnizori de servicii şi agenţi de vânzări acuzaţi că au prestat servicii pentru Mahan Air, care se află sub sancţiuni din 2011. Compania aeriană privată este acuzată că a oferit sprijin esenţial IRGC.