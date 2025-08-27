Tensiuni de Ziua Independenţei R. Moldovei. Liderul unui partid prorus, dus la poliţie. Jurnalişti, ameninţaţi

Mai multe persoane, între care unul dintre liderii partidului prorus „Renaştere”, afiliat oligarhului fugar Ilan Şor, au fost conduse miercuri, la Chişinău, la Inspectoratul de Poliţie, după ce ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni aşteptaţi în capitala Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenţei. De asemenea, mai mulţi cetăţeni, inclusiv funcţionari publici şi jurnalişti, ar fi primit mesaje în care sunt ameninţaţi cu moartea, a relatat presa locală, informează news.ro.

Autorităţile Republicii Moldova avertizaseră în privinţa unor posibile tentative de perturbare a ceremoniilor din capitala Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenţei, cu atât mai mult cu cât sunt aşteptaţi la Chişinău trei dintre liderii "cu greutate" din Uniunea Europeană - preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul Poloniei, Donald Tusk. Poliţia a îndemnat cetăţenii să nu se lase influenţaţi de "provocatori, exponenţi ai grupurilor de influenţă din Federaţia Rusă", care ar vrea să creeze dezordine în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenţei Republicii Moldova şi publicase marţi un mesaj audio în care fusese înregistrat un astfel de instigator.

Jurnaliştii, ameninţaţi cu moartea

Miercuri, mai multe persoane, inclusiv Iurie Vitneanschi, unul dintre liderii partidului Renaştere, afiliat fugarului Ilan Şor, au fost conduse la Inspectoratul de Poliţie de către oamenii legii, după ce ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni aşteptaţi în cursul după-amiezii la Chişinău. Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP, a declarat pentru Ziarul de Gardă că "aceştia intenţionau blocarea coloanelor oficiale în timpul deplasărilor dinspre aeroport", iar oamenii legii "au ridicat mai multe dispozitive care confirmă acest fapt", a precizat Fetco.

Articolul continuă după reclamă

Pe de altă parte, mai mulţi cetăţeni, inclusiv funcţionari publici şi jurnalişti, ar fi primit mesaje în care sunt ameninţaţi cu moartea, a anunţat miercuri Inspectoratul General al Poliţiei într-un comunicat de presă. Ofiţerii de investigaţie ar deţine „deja mai multe informaţii” şi întreprind măsuri pentru identificarea şi localizarea persoanelor implicate, dă asigurări IGP. "Instituţia noastră califică aceste acţiuni, aşa cum a anunţat şi ieri, drept tentativă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenţei Republicii Moldova şi de a intimida cetăţenii. Îndemnăm populaţia să ignore acest gen de mesaje şi să sesizeze Poliţia în caz că au recepţionat astfel de mesaje", se arată în comunicat.

NewsMaker a scris că jurnalista sa Daria Slobodcicova, a primit, la fel ca înainte de alegerile prezidenţiale din 2024, un mesaj cu ameninţări cu moartea. "Putem să te omorâm", i se transmite anonim jurnalistei. În mesaj se face apel la alegători să voteze pentru Maia Sandu "pentru a-şi salva viaţa". Mesaje similare au primit şi jurnaliştii altor redacţii, inclusiv redactorul-şef de la portalul Unimedia, Olesea Banari-Bolboceanu, după cum a anunţat aceasta pe pagina sa de Facebook.

Şeful de cabinet al preşedintei Maia Sandu, Adrian Baluţel, a declarat pentru NewsMaker că este vorba despre "o tactică de destabilizare şi diseminare a fricii şi incertiduniii, care are şi scop de a suprasolicita toate instituţiile statului". "Este un val de dezinformare vădit , insituţiile statului cunosc şi lucrează pentru a identifica sursa mesajului", a transmis Baluţel.

Şi în primăvara anului 2025, mai multe persoane publice au primit apeluri telefonice şi mesaje în care au fost ameninţate cu moartea. Atfel de tactici, ca şi falsele alerte cu bombă, au fost atribuite de autorităţi războiului hibrid pe care Rusia îl duce în Moldova pentru a destabiliza şi a devia direcţia ei proeuropeană.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰