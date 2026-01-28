Guvernul Serbiei a decis ca, începând din 2026, familiile care au copii să poată primi sprijin financiar nerambursabil pentru construirea sau cumpărarea unei locuințe. Ajutorul poate ajunge până la 20.000 de euro și este acordat mamelor care au născut după 1 ianuarie 2022, în anumite condiții.

O țară vecină cu România oferă un ajutor de până la 20.000 € pentru mamele cu copii. Care sunt condițiile - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit deciziei Guvernului Serbiei, au dreptul la acest sprijin toate mamele care au născut un copil începând cu 1 ianuarie 2022, indiferent de ordinea nașterii copilului. Cererea trebuie depusă în termen de un an de la data nașterii, scrie publicaţia Blick.

Printre condițiile principale se numără:

mama nu trebuie să dețină, integral sau în coproprietate, o locuință;

veniturile cumulate ale soților nu trebuie să depășească echivalentul a două salarii medii nete la nivel național;

locuința achiziționată cu acest sprijin trebuie să fie trecută pe numele mamei și nu poate fi vândută timp de cinci ani.

Articolul continuă după reclamă

Cât este ajutorul acordat de stat

Valoarea sprijinului financiar depinde de zona în care este cumpărată sau construită locuința.

În localitățile considerate insuficient dezvoltate, statul poate acoperi până la 50% din valoarea locuinței, fără a depăși însă suma de 20.000 de euro.

În localitățile mai dezvoltate, ajutorul este de până la 20% din valoarea locuinței, tot cu un plafon maxim de 20.000 de euro.

Ajutorul poate fi folosit și ca avans pentru credit

O modificare recentă a actului normativ aduce o facilitate suplimentară pentru mamele care își cumpără prima locuință. Sprijinul de până la 20.000 de euro poate fi folosit și ca avans pentru un credit ipotecar subvenționat, în cadrul programului guvernamental destinat tinerilor.

Astfel, beneficiarii pot:

combina ajutorul nerambursabil cu un credit ipotecar;

accesa un credit cu un avans minim de doar 1%, în condiții avantajoase.

Cum se poate obține sprijinul

Pentru a beneficia de acest ajutor, mamele trebuie să parcurgă mai mulți pași:

verificarea îndeplinirii condițiilor (lipsa unei locuințe, venituri sub plafon, copil născut după 1 ianuarie 2022);

alegerea unei locuințe sau a unui teren pentru construcție, oriunde pe teritoriul Serbiei;

pregătirea documentelor necesare, inclusiv actul de identitate, certificatul de naștere al copilului, dovezi privind veniturile și situația locativă, precum și un antecontract sau contract de vânzare;

depunerea cererii la serviciul de protecție a copilului din cadrul administrației locale;

combinarea ajutorului cu un credit ipotecar subvenționat, dacă este cazul.

Fonduri alocate prin bugetul de stat

Potrivit informațiilor publicate în Monitorul Oficial al Serbiei, echivalentul în dinari al sumei acordate se calculează la cursul oficial al Băncii Naționale a Serbiei din ziua plății.

Pentru anul 2026, fondurile alocate acestui program se ridică la 1.151.536.000 de dinari, sumă prevăzută în bugetul de stat.

Sprijinul financiar poate fi acordat și pentru construirea unei case. În zonele declarate devastate, ajutorul poate ajunge la 50% din valoarea lucrărilor, pe baza unui deviz tehnic avizat de un proiectant autorizat.

În celelalte unități administrative, statul poate acoperi 20% din valoarea lucrărilor de construcție, în aceleași condiții.

De asemenea, ajutorul se poate acorda și pentru:

cumpărarea unei case sau a unui apartament, în limita a 20% din valoarea stabilită de autoritățile fiscale;

plata avansului pentru achiziția unei locuințe prin credit ipotecar, tot în limita a 20% din valoarea de vânzare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰