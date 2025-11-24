"The Nightmare" a murit la doar 39 de ani. Sportivul american Vanes Martirosyan suferea de cancer de piele

Vanes Martirosyan, boxerul american de origine armeană, a decedat duminică, la vârsta de doar 39 de ani. Luptătorul, al cărui ultim meci a avut loc în 2018 împotriva lui Gennadi Golovkin pentru unificarea titlurilor mondiale la categoria mijlocie, suferea de cancer de piele de doi ani, scrie News.ro.

Născut în Armenia în 1986, a obţinut cetăţenia americană după plecarea părinţilor săi în Statele Unite, când avea patru ani (în Glendale, California). Şi sub culorile ţării sale adoptive a participat la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena (Grecia) în categoria welter, la vârsta de 18 ani. A fost învins în turul al doilea de cubanezul Lorenzo Aragón Armenteros.

Şi-a construit o reputaţie solidă în rândul amatorilor cu victorii împotriva viitorilor campioni mondiali precum Timothy Bradley Jr., Austin Trout sau Andre Berto (cu un palmares de 120 de victorii şi 10 înfrângeri).

În 2005, bărbatul născut la Erevan, care a început să practice boxul datorită tatălui său, fost boxer amator, a trecut la profesionişti, semnând un contract cu promotorul TopRank Boxing.

"The Nightmare", de neînvins în primele 34 de lupte

Invincibilitatea sa în primele 34 de lupte i-a conferit porecla "The Nightmare" (Coşmarul). A disputat meciuri aprige împotriva americanului Jermell Charlo (campion la categoria mijlocie în 2002 şi 2023), cu o înfrângere contestată în 2015, sau împotriva lui Erislandy Lara în 2016 pentru centura WBA la categoria super-welters, pe care a pierdut-o la puncte.

Vanes Martirosyan a urcat în ring pentru ultima oară în 2018 pentru a-l provoca pe legendarul kazah Gennadi Golovkin pentru titlul de campion unificat la categoria mijlocie, în locul mexicanului Saul "Canelo" Alvarez, care a fost depistat pozitiv la clenbuterol.El a pierdut prin KO în runda a doua.

Un "mândru campion WBC Silver şi un prieten drag"

Retras din ringuri de atunci, el a mărturisit că suferă de cancer de piele de doi ani. Mai multe personalităţi din lumea boxului i-au adus un omagiu, precum americanul Terence Crawford sau şeful WBC, Mauricio Sulaiman.

"Sunt profund întristat de vestea despre Vanes Martirosyan, care a pierdut lupta împotriva cancerului", a declarat şeful WBC. "Vanes a fost un mândru campion WBC Silver şi un prieten drag. Condoleanţe sincere familiei şi celor dragi."

Martirosyan era căsătorit cu soţia sa, Gaby Tsao, un fiu (Andrew) şi o fiică (Arianna).

