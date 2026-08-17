Rusia construiește baze secrete pentru drone capabile să lovească în ţările NATO

Rusia și-ar fi extins infrastructura militară pentru atacurile cu drone, construind baze secrete de unde pot fi lansate aparate fără pilot cu rază lungă de acțiune. Potrivit unei investigații The Telegraph, unele dintre noile instalații ar putea aduce mai multe capitale europene, inclusiv Varșovia, în raza de acțiune a dronelor rusești. Informațiile vin pe fondul îngrijorărilor NATO privind o posibilă extindere a amenințării ruse asupra teritoriului alianței.

Rusia a înfiinţat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în ţările NATO, a dezvăluit luni ziarul britanic The Telegraph, citat de Agerpres.

Conform investigaţiei ziarului, există zece baze ale Kremlinului echipate cu platforme de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone sinucigaşe cu rază lungă de acţiune ale Moscovei.

Unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a lansa atacuri intense asupra Ucrainei, dar reprezintă şi o ameninţare pe termen lung pentru aliaţii NATO, plasându-i în raza de acţiune a dronelor de atac de înaltă tehnologie ale Rusiei.

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Varșovia, în raza de acțiune a dronelor rusești

Această tehnologie în rapidă evoluţie s-ar putea întoarce în cele din urmă împotriva Europei dacă izbucneşte un conflict armat, dat fiind că unele dintre baze înlesnesc poziţionarea celor mai puternice drone ale Rusiei la o distanţă care le-ar permite să lovească Varşovia. The Telegraph relatează, de asemenea, că oficiali ai serviciilor de informaţii din Europa şi Statele Unite cred că Rusia ia în considerare o provocare armată pe teritoriul polonez, care ar putea include atacuri cu rachete sau drone împotriva infrastructurii critice.

Un oficial al NATO a declarat ziarului britanic că alianţa militară este "pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat" şi va continua să îşi consolideze "capacităţile de descurajare şi apărare împotriva oricărei ameninţări, inclusiv a dronelor".

Noile rampe de lansare, identificate din satelit

Conform analizei imaginilor din satelit, ziarul britanic a identificat mai multe noi rampe de lansare utilizate pentru lansările de drone de-a lungul frontierei Rusiei cu Belarus şi Ucraina.

Unele instalaţii militare şi aeroporturi civile au fost transformate în baze de operaţiuni cu drone, în timp ce în zonele rurale ale Rusiei au fost amenajate rampe de lansare suplimentare.

Analiza imaginilor realizată de DroneSec, o firmă de intelligence specializată în drone, a dezvăluit că unele rampe nou instalate păreau a fi mai lungi, indicând capacitatea lor de a lansa cele mai recente drone de atac cu rază lungă de acţiune ale Kremlinului.