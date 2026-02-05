Durov, criticat dur de guvernul spaniol. Europa le declară război oligarhilor din tehnologie

Spania îl acuză pe antreprenorul rus Pavel Durov că "răspândește minciuni" și că încearcă să submineze instituțiile democratice, după ce fondatorul Telegram a folosit aplicația de mesagerie pentru a ataca planurile guvernului de a introduce o interdicție a rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani și de a trage la răspundere companiile de tehnologie pentru conținutul instigator la ură și dăunător, scrie The Guardian.

Intervenția publică a lui Durov, care a avut loc la o zi după ce Elon Musk l-a numit pe premierul Spaniei, Pedro Sánchez, un "adevărat fascist totalitar" din cauza măsurilor propuse, scoate la iveală tensiunile în creștere rapidă dintre guvernele europene și șefii marilor companii de tehnologie, scrie The Guardian.

Într-un mesaj trimis în masă tuturor utilizatorilor Telegram din Spania, miercuri după-amiază, Durov a acuzat guvernul Sánchez că "promovează noi reglementări periculoase care vă amenință libertățile pe internet", adăugând că măsurile ar putea transforma Spania "într-un stat de supraveghere, sub pretextul 'protecției'".

Durov a susținut că verificarea obligatorie a vârstei, prevăzută în legislația propusă, ar crea un precedent pentru monitorizarea "IDENTITĂȚII fiecărui utilizator", erodând anonimatul și deschizând astfel calea colectării masive de date. El a mai spus că tragerea la răspundere a directorilor din tehnologie pentru conținutul ilegal, instigator la ură sau dăunător postat pe platforme ar încuraja "supra-cenzura".

Astfel de demersuri ar determina platformele să "șteargă orice este cât de cât controversat, pentru a evita riscurile, reducând la tăcere disidența politică, jurnalismul și opiniile de zi cu zi", a subliniat Durov.

Fondatorul Telegram, acuzat că încearcă să submineze încrederea în instituţii

Surse din guvernul spaniol au reacționat dur, afirmând că mesajul trimis de Durov către milioane de utilizatori a fost conceput pentru a submina încrederea în instituții și demonstrează necesitatea reglementării rețelelor sociale și a aplicațiilor de mesagerie.

"Fondatorul Telegram, Pavel Durov, și-a folosit controlul nelimitat asupra aplicației pentru a trimite un mesaj în masă tuturor utilizatorilor din Spania, răspândind mai multe minciuni și lansând atacuri ilegale împotriva guvernului. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva în istoria țării noastre. […] Spaniolii nu pot trăi într-o lume în care oligarhii tehnologici străini ne pot inunda telefoanele cu propagandă după bunul plac, doar pentru că guvernul a anunțat măsuri menite să protejeze minorii și să aplice legea", au declarat surse din guvernul spaniol pentru The Guardian.

Durov, acuzat de complicitate în activitatea criminală desfăşurată pe Telegram

Durov a fost arestat la Paris în august 2024, în cadrul unei anchete privind acuzații de fraudă, trafic de droguri, criminalitate organizată, promovarea terorismului și hărțuire cibernetică. El a fost reținut sub suspiciunea că nu a luat măsuri pentru a limita presupusa utilizare criminală a platformei sale și a fost, în cele din urmă, pus sub acuzare pentru 12 infracțiuni.

Ulterior, Pavel Durov a fost eliberat sub control judiciar și a negat toate acuzațiile, descriindu-și arestarea drept "absurdă din punct de vedere legal și logic" și afirmând că anchetatorii "se chinuie să găsească ceva greșit pe care eu sau Telegram l-am fi făcut".

După arestare, Telegram a transmis într-un comunicat că directorul său executiv "nu avea nimic de ascuns" și că este "absurd să se susțină că o platformă sau proprietarul acesteia sunt responsabili pentru abuzurile comise prin intermediul platformei".

Într-o declarație publicată miercuri, guvernul spaniol a afirmat că Durov a "conceput în mod deliberat o arhitectură minimă de moderare, care a transformat Telegram într-un spațiu recurent pentru activități criminale documentate, precum traficul de minori în scopuri sexuale și traficul de droguri", cu cazuri aflate în anchetă în Spania, Franța și Coreea de Sud.

CEO-ul platformei X, sub lupa autorităţilor de la Paris

Marți, procurorii francezi au percheziționat sediul din Franța al platformei de socializare X, deținută de Musk, și l-au convocat pe acesta, împreună cu fostul director executiv al companiei, pentru audieri, în cadrul unei anchete privind presupuse infracțiuni cibernetice.

Ancheta, lansată în ianuarie anul trecut, vizează posibile fapte precum complicitate la deținerea și distribuirea organizată de imagini cu abuzuri asupra copiilor, încălcarea dreptului la imagine prin deepfake-uri sexualizate și negarea crimelor împotriva umanității.

Europenii pun din ce în ce mai multă presiune pe reţelele de socializare

Îngrijorările tot mai mari legate de efectele nocive ale rețelelor sociale au determinat mai multe guverne, inclusiv din Spania, Marea Britanie, Grecia și Franța, să adopte sau să ia în considerare legislații mai stricte. În decembrie, Australia a devenit prima țară care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la astfel de platforme.

Temerile și furia față de tendința baronilor tehnologiei de a interveni în politica internă îi determină tot mai des pe unii lideri europeni să renunțe la codurile tradiționale ale politeţii diplomatice și să răspundă cu aceeaşi monedă - prin umor, meme-uri, replici și ironii, toate pe rețelele sociale.

Ministerul francez de Externe a lansat anul trecut contul @FrenchResponse, reflectând convingerea sa că, într-un mediu informațional online ostil, este dispus și capabil să folosească propriile instrumente și limbaj ale miliardarilor împotriva lor.

"Protejarea copiilor online este 'controversată' doar pentru cei care profită din faptul că nu o fac. Toți ceilalți sunt de acord", a scris @FrenchResponse pe X, ca reacție la afirmația lui Durov potrivit căreia Europa "folosește protecția copiilor ca armă pentru a legitima cenzura și supravegherea în masă".

Sánchez, răspuns pentru Elon Musk: Marte mai poate aștepta

Sánchez a folosit X pentru a-i răspunde proprietarului platformei, care este și directorul executiv al SpaceX. După ce Musk a părut să critice recentul plan al Spaniei de a regulariza 500.000 de migranți fără acte și solicitanți de azil, premierul i-a replicat: "Marte mai poate aștepta. Omenirea nu".

Miercuri seara, Sánchez a adaptat o replică celebră, din Don Quijote, pentru a răspunde atacurilor lui Musk și Durov. Fraza: "Lasă câinii să latre, Sancho, înseamnă că suntem pe drumul cel bun" este folosită pentru a sugera că criticile și dezaprobarea indică faptul că faci ceva corect. Sánchez a reformulat-o astfel: "Lasă oligarhii din tehnologie să latre, Sancho, înseamnă că suntem pe drumul cel bun".

Oligarhia SUA în tehnologie, motiv de îngrijorare pentru europeni

Îngrijorările legate de dominația și omniprezența produselor tehnologice americane i-au determinat pe unii lideri europeni să elaboreze planuri pentru reducerea utilizării unor servicii digitale cunoscute. Săptămâna trecută, guvernul francez a anunțat că 2,5 milioane de funcționari publici vor renunța la instrumentele americane de videoconferință, inclusiv Zoom, Microsoft Teams, Webex și GoTo Meeting, și vor trece la Visio, un serviciu autohton, până în 2027.

Ministrul francez al funcției publice, David Amiel, a declarat că obiectivul este "să se pună capăt utilizării soluțiilor non-europene, pentru a garanta securitatea și confidențialitatea comunicațiilor electronice publice, bazându-ne pe un instrument puternic și suveran".

