Momente de spaimă în Franţa, unde o tornadă a făcut prăpăd în nordul ţării. O persoană a murit şi alte nouă au fost rănite, dintre care patru sunt în stare critică. Regiunea Val-d'Oise a fost măturată de vijelie dintr-un capăt în celălalt în doar câteva minute. Mai multe acoperişuri au fost smulse şi copacii au fost doborâţi. Trei macarale au fost şi ele dărâmate, iar una dintre ele a căzut peste o clădire.

21.10.2025

O tornadă a lovit luni, 20 octombrie, orașul Ermont din regiunea Val-d'Oise, lăsând în urmă cel puțin o persoană decedată și alte 9 victime, între care patru grav rănite. 

Conform autorităților locale, în zona Ermont, dar și în Eaubonne, Andilly, Montmorency și Franconville, au fost mobilizați 80 de pompieri, 50 de polițiști și 20 de cadre medicale de urgență. "324 de intervenții și peste 700 de apeluri au fost înregistrate până acum de către pompieri", a transmis prefectul regiunii Val-d'Oise.

O macara s-a prăbuşit peste un centru medical

"Sunt zece victime, dintre care una decedată, un tânăr de 23 de ani. Era angajat al unei companii private de construcții care lucra pe acel șantier", a declarat pentru AFP procurorul din Pontoise, Guirec Le Bras, care a vizitat și locul tragediei. Procurorul nu a putut oferi mai multe detalii privind circumstanțele decesului, acestea urmând să fie clarificate în urma unei autopsii.

La Pontoise a fost deschisă o anchetă pentru omor din culpă și vătămare corporală involuntară la locul de muncă, ancheta fiind încredințată Serviciului Interdepartamental de Poliție Judiciară din Val-d’Oise. De asemenea, au fost înregistrate pagube materiale semnificative, în special din cauza prăbușirii mai multor macarale doborâte la pământ de forța vântului.

Tornada a provocat și perturbări ale transportului, iar 1.700 de locuințe au rămas fără curent electric în seara zilei de luni. Zeci de locuitori au fost evacuați din casele lor și adăpostiți într-o sală de sport.

Președinta Regiunii Île-de-France, Valérie Pécresse, și-a exprimat "sprijinul față de comunitățile afectate". La rândul său, ministrul de interne Laurent Nuñez a transmis că "monitorizează situația cu atenție". "Îmi exprim sprijinul pentru serviciile de urgență aflate la fața locului și pentru locuitorii afectați", a scris acesta pe rețelele sociale.

