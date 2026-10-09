Fostul cancelar german Gerhard Schroder a mers la Moscova, unde a sărbătorit ziua de naștere a lui Vladimir Putin. Schroder este criticat în Germania pentru relația apropiată cu liderul rus și pentru legăturile sale cu companiile energetice din Rusia. Recent, el a acceptat și o funcție de conducere în cadrul filialei ruse a grupului german Globus.

Președintele rus Vladimir Putin a împlinit 74 de ani pe 7 octombrie, iar serviciul de presă al Kremlinului a publicat o fotografie cu cei doi. Preşedintele rus ar fi aflat din presă că fostul cancelar german a ajuns la Moscova și l-a invitat la el acasă, scrie Deutsche Welle.

Schroder a mers la Moscova și pentru o întâlnire cu reprezentanții Globus

Fostul cancelar german a venit în capitala Rusiei pentru a se întâlni cu angajații și conducerea rețelei de magazine Globus. Schroder a devenit membru al consiliului de supraveghere al Hyperglobus, filiala rusă a grupului german Globus Holding, care operează hipermarketuri alimentare în Rusia.

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Numirea sa a stârnit reacții critice în Germania. Mai mulți politicieni și economiști au contestat decizia, iar activitatea sa în Rusia a fost descrisă de critici drept o "trădare a Europei".

Relația lui Schroder cu Rusia, criticată de ani întregi

Gerhard Schroder, în vârstă de 82 de ani, a fost cancelar al Germaniei între 1998 și 2005 și a condus Partidul Social-Democrat (SPD) între 1999 și 2004.

După încheierea mandatului de cancelar, a ocupat funcții în conducerea unor companii rusești din sectorul energetic, inclusiv Rosneft și compania care opera gazoductul Nord Stream. Relația sa apropiată cu Vladimir Putin și legăturile cu industria energetică rusă au atras critici repetate în Germania.

Nici după izbucnirea războiului, Schroder nu s-a distanțat de Kremlin. În ianuarie 2026, fostul cancelar a susținut reluarea cooperării energetice cu Rusia și a cerut ca țara să nu fie pusă la zid, în pofida agresiunii împotriva Ucrainei.