Poliţişti thailandezi, deghizaţi în dansatoare "atrăgătoare" ca să prindă un dealer de droguri la un festival

Poliţiştii din Thailanda au apelat la o metodă neobişnuită pentru a prinde un suspect de trafic de droguri. Cinci agenţi bărbaţi şi o colegă s-au deghizat într-o trupă de dansatoare şi au intrat sub acoperire la un festival stradal din Lopburi.

Operaţiunea a avut loc în provincia Lopburi, la aproximativ 145 de kilometri nord de Bangkok. Agenţii, "seducători" în rochii colorate, cu paiete, s-au apropiat de suspectul Mekha Fa-wap-wap, vizat într-un dosar privind traficul de metamfetamină, scrie The Telegraph.

Potrivit poliţiei, asupra bărbatului au fost găsite peste 53 de pastile de metamfetamină şi 200 de pungi de plastic care ar fi fost folosite pentru depozitarea şi vânzarea drogurilor. Anchetatorii au descoperit şi un telefon mobil folosit pentru operarea unei platforme ilegale de jocuri de noroc.

Mekha Fa-wap-wap a fost acuzat ulterior de posesie de narcotice de categoria 1 în vederea vânzării şi de operarea ilegală a unui aparat online de tip slot machine.

Agenţii au pozat lângă suspect, încă în costume

Operaţiunea a fost coordonată de colonelul Panthep Panadi. După arestare, poliţiştii au pozat la secţia din districtul Tha Luang, îmbrăcaţi în costumele strălucitoare, în spatele suspectului încătuşat.

Agenţii au părut să-şi stăpânească cu greu zâmbetele în timp ce pozau pentru cameră. Autorităţile au publicat vineri o fotografie online de după arestare, însoţită de mesajul: "Nu am vrut să ieşim şi să-l arestăm, ar fi fost o risipă de închiriere a costumelor".

Poliţiştii thailandezi, cunoscuţi pentru deghizări neobişnuite

Nu este prima dată când poliţia thailandeză foloseşte costume spectaculoase pentru a prinde suspecţi. În februarie, agenţii s-au deghizat în dragoni pentru a aresta un hoţ suspectat că furase artefacte budiste.

Poliţiştii s-au ascuns într-un costum roşu de dragon în timpul festivităţilor de Anul Nou Lunar din Bangkok, după ce primiseră informaţii despre o spargere produsă la periferia oraşului.

Imaginile video au surprins momentul în care un poliţist a ieşit brusc din capul costumului, iar cu ajutorul colegilor l-a pus la pământ pe suspect şi l-a arestat.

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, era acuzat că furase mai multe obiecte budiste valoroase, inclusiv două statui ale lui Buddha de 30 de centimetri, din locuinţa unui ofiţer superior. Poliţia a estimat valoarea bunurilor furate la aproximativ două milioane de baht, echivalentul a circa 56.000 de euro.

Denisa Gheorghe

