Sute de oameni s-au strâns în Milano pentru a protesta împotriva implicării agenților ICE în Jocurile Olimpice de iarnă. Manifestanţii au ales o piaţă cu un nume simbolic, dat de data eliberării Italiei de sub fascism și nazism în 1945. De acolo au scandat şi au criticat administraţia Trump.

Protestul a stârnit reacții inclusiv din partea primarului din Milano. Jocurile Olimpice încep pe 6 februarie, cu o ceremonie de deschidere la care vor participa vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat, Marco Rubio.

Tricia McLaughlin, secretar adjunct pentru Securitate Internă, a confirmat că agenți ICE vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă, dar nu au autoritatea de a desfășura operațiuni de aplicare a legii în alte țări și nu vor încerca să facă acest lucru, potrivit The New York Times.

Diferențele dintre aplicarea legii imigrației și misiunile de securitate

ICE a fost intens criticat în timpul administrației Trump din cauza represiunii în creștere în diverse orașe, inclusiv în Minneapolis. Divizia Enforcement and Removal Operations (ERO) a ICE se ocupă de aplicarea legislației privind imigrația. Însă videoclipuri și imagini din Minneapolis și alte orașe unde ICE a fost desfășurat masiv, arătând agenți reținând cetățeni americani, arestând copii și amenințând protestatari, au stârnit o reacție puternică din partea opiniei publice.

Această tensiune a atins un punct culminant după ce agenți federali i-au împușcat mortal pe Renée Good și Alex Pretti în Minnesota, luna aceasta.

Homeland Security Investigations (HSI), o altă divizie a ICE, a oferit anterior sprijin de securitate pentru evenimente mari precum Olimpiadele, Cupa Mondială și Super Bowl, potrivit unui fost oficial DHS de rang înalt. HSI are atribuții legate de furnizarea de informații, supravegherea traficului de persoane, criminalității cibernetice și combaterii terorismului.

Limitele legale ale agenților americani în străinătate

HSI are deja agenți în 80 până la 100 de ambasade din întreaga lume, inclusiv în Roma, iar mai mulți urmează să fie trimiși pentru a sprijini desfășurarea Jocurilor Olimpice. Agenții HSI nu vor acționa ca agenți de pază în locațiile olimpice, deoarece securitatea este asigurată de autoritățile locale.

Într-un e-mail, Nicole Deal, șefa Departamentului de Securitate și Servicii pentru Sportivi al Comitetului Olimpic și Paralimpic al SUA (USOPC), a precizat că securitatea de la fața locului nu este gestionată de ICE.

Unitatea Homeland Security Investigations este așteptată să sprijine eforturile de informații ale autorităților italiene, pentru a proteja orașele Milano și Cortina d'Ampezzo de infracțiuni majore precum traficul de persoane, atacurile cibernetice sau tentativele de atentate teroriste.

În ceea ce privește utilizarea forței, deși agenții federali sunt protejați în SUA de "imunitatea calificată", un principiu legal care îi apără de răspundere civilă, această imunitate nu se aplică pe plan internațional și nici nu le oferă aceeași autoritate. Dacă agenții HSI ar recurge la forță în afara SUA, ar putea fi trași la răspundere, a spus fostul oficial DHS.

Deși au asistat în trecut la protejarea demnitarilor, precum delegațiile vicepreședintelui JD Vance și secretarului de stat Marco Rubio, cea mai mare parte a responsabilității de protecție revine Serviciului de Securitate Diplomatică.

