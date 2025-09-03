Antena Meniu Search
Video Trei morţi şi peste 20 de răniţi în Lisabona, după ce un funicular plin de turişti a deraiat

Trei persoane și-au pierdut viața, iar peste 20 au fost grav rănite miercuri seară, după ce funicularul Elevador da Glória a deraiat, scrie CNN Portugalia.

de Redactia Observator

la 03.09.2025 , 21:48
Accidentul s-a produs pe traseul care leagă Piața Restauradores de cartierul Príncipe Real. Potrivit autorităților, nouă dintre răniți se află în stare critică, a relatat CNN Portugalia

La fața locului au intervenit 62 de salvatori și 22 de vehicule de intervenție, conform datelor transmise de Protecția Civilă portugheză.

"Toate resursele disponibile au fost activate", a anunțat compania de transport public Carris, care administrează funicularul.

Elevador da Glória, cu o capacitate de 43 de pasageri, este unul dintre cele trei funiculare istorice ale Lisabonei și reprezintă o atracție de neratat pentru turiști.

