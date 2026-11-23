Polonia confirmă că cele trei obiecte care au căzut vinerea trecută pe teritoriul țării sunt toate rachete rusești de croazieră Kh-101. Ar fi vorba despre rachete fabricate chiar luna trecută, lângă Moscova. În urma incidentului, ambasadorul rus la Varșovia va fi convocat pentru a i se transmite "nemulțumirea cea mai puternică". Jurnaliștii britanici de la The Telegraph atrag atenția că eșecul Poloniei de a da un răspuns mai dur Rusiei expune fragilitatea NATO.

Locul de impact al unei rachete ruseşti în Nowy Lipowiec, estul Poloniei, 22 noiembrie 2026 - Profimedia

Trei rachete au trecut vinerea trecută frontiera Poloniei și s-au prăbușit în apropierea localităților Rudnik, Mołodycz și Nowy Lipowiec, în timpul unor ample atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei.

Polonia a confirmat că trei rachete rusești Kh-101, nu două, au căzut pe teritoriul ei

După examinarea resturilor de la sol, procuratura poloneză a anunțat că este vorba despre rachete de croazieră rusești Kh-101, produse cel mai probabil în trimestrul al patrulea al anului curent, într-o fabrică de armament din Dubna, la circa 140 de kilometri nord de Moscova.

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Fragmentele vor fi supuse în continuare unor analize criminalistice și examinări tehnice suplimentare.

Ministerul polonez de Externe a anunțat azi că îl va convoca pe ambasadorul rus la Varșovia. Ministrul Radosław Sikorsk a transmis ieri că Polonia va comunica Rusiei "nemulțumirea cea mai puternică" privind încălcarea spațiului aerian polonez.

Incidentul a avut loc chiar în săptămâna în care, în Polonia, s-a desfășurat un exercițiu militar occidental chiar în apropierea zonei unde au căzut rachetele.

Este vorba de primul exerciţiu militar al Coaliţiei Voinţei, un grup de ţări care sprijină Ucraina. Exerciţiul încheiat duminică, a fost condus de Marea Britanie şi Franţa, şi a reunit 2.800 de militari din 11 ţări . Scopul acestuia a fost de a testa modul în care ar putea fi asigurată o pace durabilă după încheierea războiului.

The Telegraph: Eșecul Poloniei în a testa limitele lui Putin arată fragilitatea NATO

Jurnaliștii britanici de la The Telegraph atrag atenția că eșecul Poloniei în a testa limitele lui Putin arată fragilitatea NATO.

În trecut, un incident cu rachete rusești asupra teritoriului NATO ar fi declanșat o criză internațională majoră și valuri de indignare, dar acum episodul a provocat mai degrabă reacții reținute de dezaprobare. Acest lucru arată cât de mult s-a schimbat, în ultimii ani, percepția colectivă a Europei asupra a ceea ce este considerat normal, explică sursa citată.

Premierul polonez Donald Tusk a acuzat Rusia de "provocare intenționată". "Știm cu certitudine că ceea ce a căzut din cer provine din Rusia", a declarat Tusk. El a precizat că nu este o coincidență faptul că resturile au căzut pe teritoriul polonez, în apropierea unui loc în care aliații Ucrainei desfășurau exerciții militare.

Reprezentanții celor 32 de state membre NATO urmează să discute luni despre cele mai recente încălcări ale spațiului aerian polonez de către Rusia.

NATO: Încă nu s-a stabilit dacă cele trei rachete rusești au fost trimise intenționat în Polonia

Pe de altă parte, şeful NATO, Mark Rutte a declarat luni că încă nu s-a stabilit dacă cele trei rachete rusești au fost trimise intenționat în Polonia.

A transmis, la o reuniune a Adunării Parlamentare a NATO, la Berlin, că "este clar că este un incident periculos" și că "rachetele provin din Rusia", dar "dacă a fost intenționat sau nu trebuie stabilit, desigur, de către autorități"

"Nu voi specula niciodată", a spus Rutte, adăugând că va comenta doar după ce Polonia și aliații din NATO vor fi evaluat exact cele întâmplate.