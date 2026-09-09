Trei români au încercat metoda "electricianul" în casele de lux din Elveţia

Ulciorul nu merge de multe ori la apă. La acest lucru nu s-au gândit trei români din Elveţia. Bărbaţii au fost arestaţi preventiv, după ce au furat ceasuri şi bijuterii din locuinţe, unde intrau sub pretextul că sunt electricieni.

Cei trei ar fi intrat în mai multe locuințe din Winterthur sub pretextul că fac nişte verificări. Polițiștii din Zürich au observat, în timpul unei acțiuni desfășurate în Winterthur, un autoturism cu numere de înmatriculare din alt canton, care se deplasa în mod suspect prin oraș, scrie Tages Anzeiger.

Pretindeau că sunt electricieni

Oamenii legii au urmărit momentul în care doi bărbați au coborât din mașină într-un cartier rezidențial. Unul dintre ei ar fi rămas în fața imobilului pentru a supraveghea zona, în timp ce celălalt a sunat la ușă și s-a prezentat drept meseriaș, susținând că trebuie să verifice instalația electrică.

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În acest mod, bărbatul ar fi reușit să intre în mai multe locuințe, de unde ar fi furat diverse bunuri.

Poliția a reușit ulterior să oprească mașina într-o localitate învecinată. Cei trei ocupanți, cetățeni români în vârstă de 23, 26 și 29 de ani, au fost reținuți sub suspiciunea de furt.

Asupra lor au fost găsite și confiscate ceasuri și bijuterii. Poliția cantonală din Zürich continuă cercetările, pentru a stabili cu exactitate cum s-au petrecut faptele.

Instanța competentă a dispus arestarea preventivă a tuturor celor trei suspecți.