În urmă cu 25 de ani, un astronaut NASA a surprins din spațiu o imagine a atentatelor de la 11 septembrie

În timpul atacurilor din 11 septembrie 2001, astronautul NASA Frank Culbertson, singurul american care nu se afla pe Pământ în acel moment, a fotografiat de pe Stația Spațială Internațională norul uriaș de fum care se ridica deasupra New Yorkului, în timp ce unul dintre Turnurile Gemene se prăbușea.

Imaginea emblematică arată o coloană densă de fum care se întinde peste New York imediat după atacurile asupra World Trade Center. La un sfert de secol de la tragedie, fotografia rămâne la fel de tulburătoare, potrivit Livescience.

Ce s-a întâmplat pe 11 septembrie 2001

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, membri ai organizației teroriste al-Qaeda au deturnat patru avioane de pasageri. Două dintre ele au fost îndreptate către Turnurile Gemene, cele două clădiri cu 110 etaje ale complexului World Trade Center din Manhattan.

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Avioanele au lovit turnurile la un interval de aproximativ 17 minute, iar impactul și incendiile provocate au dus ulterior la prăbușirea ambelor clădiri.

La scurt timp după ce al doilea turn a fost lovit, un al treilea avion deturnat s-a prăbușit în Pentagon, sediul Departamentului american al Apărării, aflat în Arlington, Virginia.

Un al patrulea atac, despre care se crede că ar fi avut drept țintă Washingtonul, a fost împiedicat după ce pasagerii avionului s-au revoltat împotriva teroriștilor. Aeronava s-a prăbușit în apropiere de Shanksville, Pennsylvania.

În total, 2.977 de persoane și-au pierdut viața în atentatele din acea zi, potrivit Memorialului și Muzeului 11 Septembrie.

Singurul american aflat în spaţiu în momentul atacurilor

Astronautul NASA Frank Culbertson, comandant al Stației Spațiale Internaționale la acea vreme, era singurul american aflat în afara Pământului în momentul atacurilor.

La scurt timp după ce a fost informat despre ceea ce se întâmpla în Statele Unite, Stația Spațială Internațională a trecut pe deasupra New Yorkului. De la aproximativ 400 de kilometri altitudine, Culbertson a fotografiat coloana uriașă de fum care se ridica din Manhattan.

În zilele care au urmat atentatelor, astronautul a scris mai multe scrisori în care și-a descris perspectiva neobișnuită asupra tragediei.

"Este îngrozitor să vezi fumul ridicându-se din rănile propriei tale țări, dintr-un loc atât de privilegiat", scria Culbertson pe 13 septembrie. El spunea că contrastul dintre misiunea unei nave spațiale, menită să contribuie la îmbunătățirea vieții pe Pământ, și imaginea oamenilor uciși în mod deliberat era extrem de greu de suportat.

Cine era pilotul avionului prăbuşit în Pentagon

În timp ce se afla pe orbită, Culbertson a aflat și că pilotul avionului care s-a prăbușit în Pentagon era un fost coleg de-al său de la școala de aviație.

Când Stația Spațială Internațională a trecut ulterior pe deasupra Pentagonului, echipajul a putut vedea urmele lăsate în clădire de impactul avionului.

Culbertson a scris atunci, referindu-se la moartea fostului său coleg, că "lacrimile nu curg la fel în spațiu". Ani mai târziu, astronautul a povestit că el și colegii săi au observat și un alt detaliu neobișnuit după atentate.

În numai câteva orbite, urmele de condens lăsate în mod obișnuit de avioanele care traversează Statele Unite dispăruseră aproape complet, după ce autoritățile americane au decis oprirea traficului aerian. Exista însă o singură excepție. Astronauții au observat o urmă de condens care traversa zona centrală a Statelor Unite spre est. Era avionul prezidențial Air Force One, care îl transporta pe președintele George W. Bush înapoi la Washington.

Au fost făcute publice documente despre calitatea aerului după atac

Cu doar câteva zile înainte de împlinirea a 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001, autoritățile din New York au făcut publice 170.000 de pagini de documente care pot schimba perspectiva asupra modului în care au fost gestionate avertismentele privind calitatea aerului după atac, potrivit Mediafax.

"Oamenii s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au mințit și le-au spus că este sigur să respire aerul toxic", a afirmat primarul, citat de Al Jazeera. Afirmația este una dintre cele mai dure făcute de Mamdani și trebuie privită ca poziția politică a actualei administrații față de modul în care au fost gestionate informațiile după atacuri.

Documentele, prezentate de primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, conțin corespondență și memorii interne care arată că oficialii discutau încă din lunile de după atacuri despre expunerea la substanțe toxice. Potrivit Al Jazeera, se dezbăteau inclusiv riscurile juridice pentru administrația orașului și nivelurile de azbest din zona Lower Manhattan.

În anii care au urmat, numeroși oameni care au locuit sau au muncit în zonă au dezvoltat probleme de sănătate. Unele afecțiuni respiratorii și digestive au apărut relativ rapid, în timp ce alte boli, inclusiv anumite forme de cancer, s-au manifestat după ani.