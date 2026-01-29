Europa cu două viteze. Asta negociază acum marile puteri din Uniunea Europeană. Ideea a fost lansată de Germania, după ce Donald Trump a dat semnale că Statele Unite se îndepărtează treptat de Europa. Polonia a fost invitată să facă parte din clubul select, în timp ce România a fost lăsată în afara negocierilor.

Politica lui Donald Trump fată de Uniunea Europeană a readus în discutie scenariul Europei cu două viteze.

Germania şi Franta, Spania şi Italia, Olanda şi Polonia. Acestea sunt cele mai puternice economii din Uniunea Europeană. Liderii din aceste ţări ar vrea să ia deciziile-cheie în ceea ce priveşte economia şi politica de apărare. Acest club select ar vrea să devină un motor al UE - să accelereze marile decizii şi să dea direcţia strategică pentru toate statele membre.

Europa cu două viteze este o idee mai veche, susţinută în trecut de Franţa şi Germania. Acum însă, Guvernul de la Berlin a relansat negocierile. Asta după ce Donald Trump a ameninţat Europa cu majorarea taxelor vamale şi a pus presiune pt anexarea Groenlandei.

Articolul continuă după reclamă

"Europa nu face o treabă bună în multe privinţe. Nu se descurcă. Vorbesc prea mult şi nu produc nimic. Cred că sunt slabi, dar cred și că vor să fie atât de corecți politic. Cred că nu știu ce să facă", a declarat preşedintele Donald Trump.

Pe agenda discuţiilor sunt întărirea suveranităţii, rezilienţei şi competitivităţii Uniunii Europene.

"Europa ar trebui să devină atât de puternică încât să nu mai fie nevoie să ne facem mici în fața vreunei țări. Iar noi, ca Guvern federal şi ca ţară, avem responsabilitatea de a conduce acest demers", a explicat Lars Klingbeil, ministrul german de Finanţe.

România nu a fost invitată în clubul granzilor europeni. Dar ţara noastră va accelera colaborarea cu Franța și Germania în ceea ce priveşte industria de apărare.

"De zeci de ani, pacea și siguranța în Europa sunt asigurate de NATO, iar Statele Unite au un rol determinant în acest sistem de apărare. Întărirea securității europene, asumarea unui rol mai mare al țărilor din Europa în bugetele de apărare devine o necesitate în perioada următoare", a explicat premierul Ilie Bolojan.

"Nu am fost invitaţi, pentru că Polonia are o economie de 1000 de miliarde, noi suntem abia pe la vreo 400. Nu e bine că se lucrează pe două viteze pentru că vom fi lăsaţi într-o zonă de marginalitate. Dar nu ne împiedică nimeni să fim în centru, acolo unde cei care vor să meargă repede o să facă asta", a explicat Iulian Fota, fost consilier prezidenţial.

Analiştii politici spun că o Europă cu două viteze ar ajuta marile puteri să depăşească poziţia unor state-problemă precum Ungaria şi Slovacia.

"Ce fac cei cinci sau şase mari este corect. Nu poţi să stai după tot felul de Gică-contra când miza este atât de mare. Nu vor să se urce în barcă, foarte frumos, nu îi dă nimeni afară din UE", a continuat Iulian Fota.

De la aderarea la Uniunea Europeană, în 2007, România a încasat peste 100 de miliarde de euro fonduri europene.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰