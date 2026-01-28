Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin. Ministru ucrainean: Se vor semna acorduri separate de pace cu SUA

Ucraina şi Rusia vor semna acorduri de pace separate cu Statele Unite. Este declaraţia ministrului de externe de la Kiev, care afirmă că, în cazul Ucrainei şi al americanilor, ar urma să fie semnată o înţelegere în 20 de puncte.

de Redactia Observator

la 28.01.2026 , 08:34

Discuţiile sunt încă în desfăşurare, iar varianta finală a documentelor ar putea în continuare să se schimbe. Şeful diplomaţiei ucrainene a declarat inclusiv că preşedintele ucrainean e gata de o întâlnire cu Vladimir Putin.

La rândul său, ministrul polonez de externe i-a cerut lui Elon Musk să întrerupă accesul Rusiei la reţele prin satelit Starlink. Oficialul spune că serviciul este folosit de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ucraina razboi rusia sua trump zelenski putin
Înapoi la Homepage
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Cum a reacționat tatăl lui Matei Popa, după ce Gigi Becali a anunțat că va fi noul portar de la FCSB. Exclusiv
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
El este băiatul de 13 ani, care a căzut de la etajul 8 al unui bloc din Oradea! Prietenii lui au transmis mesaje dureroase
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături?
Observator » Ştiri externe » Zelenski s-ar putea întâlni cu Putin. Ministru ucrainean: Se vor semna acorduri separate de pace cu SUA