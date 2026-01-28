Ucraina şi Rusia vor semna acorduri de pace separate cu Statele Unite. Este declaraţia ministrului de externe de la Kiev, care afirmă că, în cazul Ucrainei şi al americanilor, ar urma să fie semnată o înţelegere în 20 de puncte.

Discuţiile sunt încă în desfăşurare, iar varianta finală a documentelor ar putea în continuare să se schimbe. Şeful diplomaţiei ucrainene a declarat inclusiv că preşedintele ucrainean e gata de o întâlnire cu Vladimir Putin.

La rândul său, ministrul polonez de externe i-a cerut lui Elon Musk să întrerupă accesul Rusiei la reţele prin satelit Starlink. Oficialul spune că serviciul este folosit de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei.

