Trump a declarat mișcarea "Antifa" drept o organizație "teroristă"

Președintele american Donald Trump a declarat mișcarea antifascistă, prescurtată "Antifa", drept organizație "teroristă". "Antifa" a apărut ca o mișcare de "combatere a fascismului", reunind partide și organizații de stânga opuse neonazismului și rasismului. Astăzi, aceasta cuprinde grupuri care luptă împotriva a ceea ce consideră tendințe fasciste: naționalism, rasism, neonazism, antisemitism, xenofobie, homofobie și orice formă de discriminare.

Donald Trump a anunţat miercuri clasificarea mişcării "Antifa", un termen generic pentru grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, drept organizaţie "teroristă", la o săptămână după asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, relateză AFP.

"Am plăcerea să îi informez pe numeroşii noştri americani patrioţi că desemnez +Antifa+, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă şi periculoasă, drept organizaţie teroristă", a declarat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, folosind majuscule ca de obicei.

"De asemenea, voi recomanda insistent ca persoanele care finanţează Antifa să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme şi practici juridice", a mai scris Donald Trump, care se află în prezent în Regatul Unit pentru o vizită de stat.

Casa Albă a anunţat la începutul acestei săptămâni intenţia sa de a reprima ceea ce numeşte "terorismul intern" de stânga după asasinarea lui Charlie Kirk.

Tyler Robinson, suspectul acestui asasinat, este prezentat de o mare parte a dreptei drept un ucigaş de "extremă stângă", deoarece le denunţase apropiaţilor săi "ura" vehiculată, potrivit lui, de Kirk şi a folosit muniţie gravată cu sloganuri antifasciste. El a fost inculpat oficial marţi de autorităţi, care au cerut pedeapsa cu moartea.

Figură a dreptei americane, Charlie Kirk, 31 de ani, şi-a folosit milioanele de urmăritori pe reţelele sociale şi intervenţiile în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump în rândul tinerilor şi a răspândi ideile sale naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie.

