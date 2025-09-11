Cine a fost Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal în Utah. Era critic la adresa Ucrainei şi NATO

Charlie Kirk, activist conservator pro-Trump și fondator al Turning Point USA, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public. Tânărul de 31 de ani, o figură reprezentativă a mișcării Make America Great Again, a murit la spital, iar anunțul decesului a fost făcut chiar de Donald Trump, potrivit News.ro. Tânărul s-a remarcat şi prin poziţionarea sa adesea critică faţă de subiecte de interes internaţional, precum războiul din Ucraina, cel din Fâşia Gaza sau politicile NATO.

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice.

A fost probabil vizat pentru convingerile sale politice. Aşa cum a păţit Donald Trump înaintea sa, influencerul Charlie Kirk a fost miercuri ţinta a cel puţin unui foc de armă în timp ce găzduia un eveniment la Universitatea Valley din Utah. Videoclipurile incidentului, care au devenit virale, îl arată pe tânăr fiind lovit în gât, înainte de a pierde o cantitate mare de sânge. Publicul, care venise în număr mare la eveniment, a fugit panicat de la faţa locului. Un suspect ar fi fost arestat, dar apoi a fost eliberat, a anunţat universitatea.

Moartea sa a fost confirmată de Donald Trump

Articolul continuă după reclamă

Dus la spital în stare critică, Kirk a fost declarat mort, iar anunţul decesului său a venit chiar de la Donald Trump.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Fiu al unui arhitect şi al unei consiliere pe probleme de sănătate mintală, la vârsta de 18 ani, Charlie Kirk a fost cofondator al Turning Point USA, o organizaţie dedicată promovării cauzelor conservatoare în campusurile universitare şi în rândul tinerilor alegători.

În 2019, a înfiinţat Turning Point Action, un grup non-profit care susţine candidaţii conservatori la funcţii publice.

TPA a organizat frecvent mitinguri de amploare cu oratori conservatori, inclusiv preşedintele Donald Trump.

Figură de bază în mișcarea MAGA

Kirk este considerat o figură reprezentativă a mişcării Make America Great Again a lui Trump. Kirk a susţinut afirmaţiile false ale lui Trump că a pierdut alegerile din 2020 din cauza fraudei electorale.

Trump i-a acordat frecvent credit lui Kirk pentru că a atras mai mulţi tineri şi alegători de culoare în sprijinul campaniei sale electorale de succes din 2024. Activistul MAGA era de asemenea cunoscut pentru criticile sale constante vizavi de Ucraina, NATO şi Ucraina.

Păreri controversate și influență masivă în online

Postările de pe contul său de X scot în evidenţă poziţionarea acestuia faţă de conflictele externe şi liderii implicaţi, dar şi admiraţia şi sprijinul vehement faţă de preşedintele SUA, Donald Trump, şi măsurile aplicate de acesta de-a lungul timpului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Podcastul lui Kirk are peste 500.000 de ascultători lunar, iar contul său X are 5,3 milioane de urmăritori.

În vârstă de 31 de ani, Kirk era căsătorit şi avea doi copii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ți-ai schimbat obiceiurile de consum din cauza scumpirilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰