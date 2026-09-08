Putin şi Trump au vorbit la telefon după vizita emisarilor SUA la Moscova şi Kiev: O discuţie "foarte sinceră"

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump au avut marţi o discuţie telefonică "foarte sinceră", a anunţat Kremlinul, după vizita din weekendul trecut a emisarilor americani la Moscova şi Kiev, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Putin şi Trump au vorbit la telefon după vizita emisarilor SUA la Moscova şi Kiev: O discuţie "sinceră" - Hepta

"În stilul profesionist şi respectuos care le este specific, ei au făcut schimb de puncte de vedere" privind deplasarea lui Steve Witkoff şi Jared Kushner, le-a spus jurnaliştilor consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov. El a precizat, potrivit Reuters, că ambii lideri au văzut discuţiile purtate în cele două capitale ca pe un semn pozitiv, iar Putin i-a comunicat lui Trump ce crede el că ar putea face SUA pentru a ajuta la încheierea conflictului.

Putin l-a asigurat pe Trump că Rusia nu are "planuri agresive" pentru Europa

Putin i-a dat asigurări liderului de la Casa Albă că nu are "niciun plan agresiv privind Europa", potrivit sursei citate, şi i-a prezentat omologului american evaluarea sa privind situaţia de pe front. "Donald Trump a subliniat cu claritate că este de dorit ca conflictul să se încheie cât de curând posibil, ceea ce ar deschide imediat perspective" impresionante şi importante "pentru deplina restabilire a relaţiilor dintre SUA şi Rusia", a spus Uşakov.

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"În opinia sa, acest lucru ar avea un impact special asupra comerţului şi legăturilor economice, promiţând beneficii enorme pentru ambele ţări. Donald Trump este hotărât să vadă un rezultat în timpul preşedinţiei sale. Vladimir Vladimirovici Putin susţine această abordare", a mai spus Iuri Uşakov.

El a mai precizat că Putin a fost de acord că trebuie să continue schimburile de prizonieri şi a descris în general conversaţia drept constructivă, precizând că cei doi lideri au convenit să rămână în legătură şi să discute telefonic din nou dacă va fi necesar.