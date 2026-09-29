Trump, al cărui bilanţ economic e criticat, anunţă investiţii majore: Economia n-a fost niciodată mai bună

Preşedintele american Donald Trump - al cărui bilanţ economic este foarte criticat cu câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului - anunţă construirea unei oţelării uriaşe în Iowa, în centrul Statelor Unite, relatează AFP.

Va fi ”cea mai mare” din istoria Statelor Unite, a anunţat preşedintele american luni, la prezentarea acestui proiect al societăţii Mesabi Metallics. El a apreciat că economia americană ”n-a fost niciodată mai bună”.

Donald Trump a declarat că vor fi create 6.000 de locuri de muncă pe timpul construcţiei, iar apoi a 2.000 de locuri de muncă permanente. Investiţia totală ar urma să fie de 18 miliarde de dolari.

Preşedintele american a obţinut o victorie în Iowa în alegerile prezidenţiale din 2024, însă alegerile de la jumătate de mandat s-ar putea dovedi mai complicate pentru Partidul Republican în acest stat.

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Candidata republicană la Senat Ashley Hinson, prezentă alături de Donald Trump în Biroul Oval, este devansată în prezent, în sondaje, de către adversarul său democrat.

Aceste alegeri (n.r.: midterms) vor avea lot pe 3 noiembrie şi se anunţă în defavoarea republicanilor şi la nivel naţional.

Mai multe sondaje proiectează o victorie zdrobitoare a democraţilor şi preluarea majorităţii în Camera Reprezentanţilor, în care urmează să fie înnoite toate mandatele, şi un Senat foarte disputat.