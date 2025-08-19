Antena Meniu Search
Trump: "Am simțit o căldură" între mine și Putin la summitul din Alaska

Președintele american Donald Trump a declarat că a simțit "o căldură" în relația sa cu președintele rus Vladimir Putin în timpul summitului desfășurat la Anchorage, Alaska, Trump a apreciat că atmosfera dintre cei doi lideri a fost pozitivă, în ciuda tensiunilor existente între Rusia și Occident.
 

la 19.08.2025 , 17:05
Trump: "Am simțit o căldură" între mine și Putin la summitul din Alaska

"Ați văzut asta când el a coborât din avion, eu am coborât din avion – există o căldură acolo pe care nu o poți ignora, un sentiment decent… și este un lucru bun, nu unul rău", a spus Donald Trump, citat de CNN.

Întrebat despre convorbirea telefonică de luni dintre el și Putin, care a avut loc în timp ce șapte lideri europeni și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se aflau la Casa Albă, Trump a explicat că a evitat să discute în fața celorlalți lideri.

"Nu am făcut-o în fața lor. Am considerat că ar fi lipsit de respect față de președintele Putin. Știți că nu aș face asta, pentru că relațiile lor nu erau cele mai bune, și, de fapt, președintele Putin nu ar fi discutat cu reprezentanții Europei. Aceasta a fost, de fapt, o parte a problemei", a adăugat liderul american.

Trump a subliniat că întâlnirea cu Putin a fost o oportunitate de a dezvolta un dialog direct și constructiv, iar apropierea dintre cei doi lideri poate contribui la o mai bună înțelegere a situațiilor tensionate internațional.

