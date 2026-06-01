România va investi 1 miliard de euro prin SAFE pentru siguranţa cetăţenilor. Cum vor fi cheltuiţi banii

Ministerul Afacerilor Interne informează că, în cadrul Planului Naţional de Investiţii al României aprobat de Comisia Europeană pentru finanţare prin Instrumentul SAFE – Security Action for Europe, au fost încheiate, până la data de 30 mai 2026, contracte şi acorduri-cadru în valoare totală de 973.113.125 euro. Printre investiţiile preconizate, sunt două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, 12 elicoptere Airbus H145 şi H160, şalupe Search and Rescue şi un tren de intervenţie pentru transport victime multiple şi intervenţii în situaţii de urgenţă.

Contractele vizează proiecte majore de investiţii destinate creşterii capacităţii operaţionale a structurilor MAI în domenii esenţiale pentru securitatea naţională, protecţia populaţiei şi răspunsul la situaţii de urgenţă: mobilitate militară, managementul victimelor multiple, protecţie CBRNe, evacuare în masă, intervenţie aeriană şi navală, comunicaţii critice şi rezilienţă informatică, potrivit News.ro.

Procedurile individuale de achiziţie, derulate în cadrul proiectelor SAFE, au fost realizate cu furnizori aprobaţi de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în conformitate cu prevederile OUG nr. 62/2025, cu modificările şi completările ulterioare, precizează sursa citată.

"Prin aceste investiţii, România îşi consolidează capacitatea de intervenţie în scenarii complexe, inclusiv dezastre naturale, accidente colective, incidente CBRNe, evacuări medicale multiple, operaţiuni de căutare-salvare, intervenţii aeriene şi navale, transport de personal şi materiale esenţiale, precum şi asigurarea comunicaţiilor critice în situaţii excepţionale", arată MAI.

Aceeaşi sursă menţionează că o componentă importantă a programului este destinată Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, prin investiţii în aviaţie, protecţie civilă şi intervenţie operativă.

Astfel, sunt avute în vedere două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG, 12 elicoptere Airbus H145 şi H160, un centru integrat de simulare în zbor, autospeciale pentru transportul victimelor multiple şi situaţii de urgenţă, ambulanţe pentru transportul pacienţilor înalt contagioşi, completuri mobile pentru managementul fatalităţilor în masă, şalupe Search and Rescue şi un tren de intervenţie pentru transport victime multiple şi intervenţii în situaţii de urgenţă.

Potrivit sursei citate, cele două avioane tactice multirol Leonardo C-27J Spartan NG vor permite derularea unor misiuni complexe, de la suport aerian pentru monitorizarea şi coordonarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă majore, până la evacuări medicale multiple, transport de echipe specializate, transport de materiale de intervenţie şi sprijin pentru populaţie.

Centrul integrat de simulare în zbor pentru Airbus H135 şi Sikorsky S-70M Black Hawk va contribui la creşterea siguranţei aeronautice, la pregătirea echipajelor în condiţii apropiate de cele reale şi la reducerea costurilor de instruire în zbor real.

"Elicopterele Airbus H145 şi H160 (3x H 160 pentru ordine publică, 4x H 160 pentru misiuni multirol protecţie civilă şi 5x H 145 pentru misiuni SMURD şi salvare montană) vor consolida capacitatea naţională de intervenţie aeriană, protecţie civilă şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, inclusiv pentru misiuni SMURD, salvare montană, căutare-salvare, transport operativ, sprijin logistic şi intervenţii în zone greu accesibile. Autospecialele pentru transport victime multiple şi intervenţii în situaţii de urgenţă, ambulanţele pentru transport înalt contagioşi şi completurile mobile pentru managementul fatalităţilor în masă vor creşte capacitatea de răspuns a structurilor MAI în cazul evenimentelor cu număr mare de victime, al situaţiilor cu risc biologic şi al scenariilor de intervenţie complexă", arată aceeaşi sursă.

Potrivit MAI, şalupele Search and Rescue şi şalupele maritime de intervenţie vor întări capacitatea de acţiune pe apă, inclusiv pentru salvarea persoanelor aflate în pericol, intervenţii la bordul navelor, stingerea incendiilor şi sprijinirea operaţiunilor desfăşurate în zone portuare, fluviale sau maritime.

Totodată, investiţiile în comunicaţii critice şi rezilienţă informatică vor contribui la protejarea infrastructurilor operaţionale ale MAI, la continuitatea serviciilor esenţiale şi la creşterea capacităţii de coordonare între structurile operative în situaţii de criză, mai arată sursa citată.

