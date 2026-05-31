Franța cere intervenția ONU privind operațiunile Israelului în Liban. "Punct de cotitură decisiv"

Franța a solicitat convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce armata israeliană a anunțat ocuparea fortăreței medievale Beaufort din sudul Libanului și arborarea drapelului israelian în zonă, a declarat ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot. Parisul avertizează că extinderea operațiunilor militare în Liban riscă să încalce dreptul internațional și să destabilizeze și mai mult regiunea, în contextul confruntărilor dintre Israel și Hezbollah.

"Am cerut o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU deoarece, deşi recunoaştem dreptul Israelului, la fel ca al tuturor ţărilor, la autoapărare, de a se apăra împotriva atacurilor Hezbollah (...) nimic nu poate justifica continuarea operaţiunilor militare israeliene în Liban şi ocuparea teritoriului libanez", a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot pentru canalul de ştiri BFMTV, potrivit Agerpres.

"Aceasta este o greşeală majoră pentru Israel, deoarece acest avans pe teritoriul libanez nu este doar contrar angajamentelor Israelului, în condiţiile în care există un armistiţiu în Liban din 17 aprilie, ci este contrar dreptului internaţional şi intereselor şi securităţii Israelului. Pentru că fiecare sat bombardat, fiecare sat ocupat, fiecare civil ucis întăreşte Hezbollah", a adăugat el.

Ministrul francez de externe a declarat, de asemenea, că o continuare a operaţiunilor împotriva Herzbollah "subminează, de asemenea" un potenţial acord între Statele Unite şi Iran, "care prevede încetarea ostilităţilor pe toate fronturile, inclusiv în Liban".

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că ocuparea fortăreţei Beaufort din sudul Libanului a fost un "punct de cotitură decisiv" în ofensiva armatei israeliene împotriva Hezbollah.

"Am ordonat armatei să îşi extindă operaţiunile în Liban. Forţele noastre au traversat râul Litani. Ele au preluat controlul asupra unor înălţimi strategice. Au ocupat creasta Beaufort. Şi acum, instrucţiunile mele sunt să extindem controlul nostru asupra zonelor care se află sub controlul Hezbollah", a declarat el într-o înregistrare video publicată de biroul său

