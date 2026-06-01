SUA și Iranul s-au atacat din nou reciproc, Negocierile bat pasul pe loc, preţul petrolului creşte din nou

Americanii au bombardat iar obiective militare iraniene din Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a doborât o dronă americană MQ-1 care opera deasupra apelor internaţionale. La rândul său, Teheranul a atacat în Kuweit în această dimineaţă. Este al treilea val de atacuri din mai bine de o săptămână, în pofida armistiţiului. Între timp, preţul petrolului urcă din nou, iar Donald Trump le cere americanilor să-l lase să negocieze cum vrea el.

SUA şi Iranul au anunţat, în noaptea de duminică spre luni, o serie de atacuri reciproce. Este o nouă lovitură dată armistiţiului, într-un moment în care negocierile pentru a pune capăt războiului bat pasul pe loc.

Americanii au anunţat că au lovit, în weekend, obiective militare iraniene de pe coasta Strâmtorii Ormuz, acuzând "acţiuni agresive iraniene, inclusiv doborârea unei drone americane MQ-1 care opera deasupra apelor internaţionale", a transmis Comandamentul Central al SUA într-o postare pe X.

"Avioanele de luptă americane au răspuns rapid, eliminând apărarea antiaeriană iraniană, o staţie de control la sol şi două drone de atac unidirecţionale care reprezentau ameninţări clare pentru navele care tranzitau apele regionale", a transmis CENTCOM, adăugând că va continua să protejeze interesele SUA pe durata armistiţiului aflat în desfăşurare.

La rândul lor, Gardienii Revoluţiei din Iran au transmis că au atacat, ca răspuns, o bază aeriană folosită de SUA, fără să precizeze despre ce bază este vorba. Însă apărarea antiaeriană din Kuweit, unde se află o importantă bază americană, a interceptat luni rachete şi drone, iar alarmele aeriene au răsunat în toată ţara, a relatat agenţia de stat KUNA, fără a oferi alte detalii.

Amintim că războiul lansat de SUA şi Israel pe 28 februarie a ucis mii de oameni, în principal în Iran şi Liban, şi a provocat probleme economice globale prin creşterea preţurilor la energie, ca urmare a închiderii Strâmtorii Ormuz.

Într-o postare publicată noaptea târziu pe reţelele sociale, preşedintele american Donald Trump nu a menţionat schimbul de atacuri, dar a repetat informaţia, nedovedită nici acum, că Iranul "chiar vrea să ajungă la un acord".

El i-a criticat inclusiv pe politicienii republicani pentru comentariile negative despre negocierile menite să pună capăt conflictului de trei luni. "Staţi liniştiţi şi relaxaţi-vă, totul se va termina cu bine - aşa se întâmplă întotdeauna!", a spus el.

Preţul petrolului a crescut luni cu aproximativ 2% în Asia, din cauza lipsei de progrese în negocieri. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat în weekend că a ordonat trupelor să avanseze mai adânc în Liban în lupta împotriva grupării militante Hezbollah, susţinută de Iran.

Secretarul de stat american Marco Rubio a discutat atât cu preşedintele libanez Joseph Aoun, cât şi cu Netanyahu despre negocierile dintre Israel şi Liban şi a propus un plan care să permită o "dezescaladare treptată", a declarat un oficial american.

În contextul în care cele SUA şi Iranul păreau să se apropie în ultimele zile de un acord, New York Times a relatat sâmbătă că preşedintele american şi-a înăsprit propunerea şi a trimis Teheranului o nouă versiune a unui protocol de acord.

Potrivit site-ului Axios, Donald Trump, ale cărui priorităţi declarate sunt să pună capăt programului nuclear iranian şi să se reia traficul prin Strâmtoarea Ormuz, vrea mai multă fermitate din partea negociatorilor Washingtonului.

Ce prevede noua propunere a SUA

Canalul CBS a relatat duminică seară că noua propunere americană prevede o prelungire a armistiţiului cu 60 de zile, cu clauze care prevăd redeschiderea Ormuz şi un cadru pentru reluarea negocierilor în domeniul nuclear.

"Nu vom aproba niciun acord atât timp cât nu vom avea certitudinea că drepturile poporului iranian au fost deplin garantate", a avertizat duminică principalul negociator iranian, preşedintele parlamentului Mohammad Bagher Ghalibaf.

Iranul, care îşi revendică dreptul de a avea un program nuclear civil, a dezminţit mereu că vrea să dezvolte arma atomică, în pofida suspiciunilor SUA şi ale numeroaselor ţări. Teheranul vrea ca acest dosar să fie abordat ulterior, în cazul unui acord cu Washingtonul, şi cere o ridicare imediată a sancţiunilor.

