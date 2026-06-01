Oana Țoiu: 56 de țări condamnă la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după prăbușirea dronei în Galați

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a declarat luni seară la ONU că peste 56 de țări, în special membre ale Uniunii Europene și ale NATO, au denunțat comportamentul "inacceptabil" al Rusiei după prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați vinerea trecută. De partea cealaltă, ambasadorul Rusiei la ONU s-a folosit de declarațiile făcute de președintele Nicusor Dan, încercând să justifice că incidentul a fost o provocare a Ucrainei și că episodul este folosit de Occident pentru a alimenta retorica rusofobă.

"Prezint această declarație în numele a 56 de guverne reprezentând aliații și partenerii noștri din Uniunea Europeană și NATO, precum și state partenere din întreaga lume, reunite aici în semn de solidaritate, alături de Guvernul României.

În noaptea de 28 spre 29 mai, o dronă rusească încărcată cu explozibili a pătruns în spațiul aerian al României, încălcând dreptul internațional. Drona, care făcea parte dintr-un atac împotriva Ucrainei, s-a prăbușit și a explodat pe acoperișul unui bloc de locuințe din Galați, România. Pentru prima dată, au existat persoane rănite în rândul cetățenilor români.

Două persoane au fost rănite, iar mai mulți locatari au necesitat asistență medicală. Impactul a provocat un incendiu și pagube semnificative, ceea ce a dus la evacuarea clădirii. Încălcările spațiului aerian al României și ale altor parteneri din Europa Centrală și de Est de către drone rusești au avut loc în mod repetat de la izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și reprezintă o consecință directă a tacticilor de escaladare utilizate de Rusia în atacurile sale împotriva Ucrainei. Acest incident recent a avut un impact direct asupra siguranței și securității civililor nevinovați din România.

Articolul continuă după reclamă

Un astfel de comportament este inacceptabil conform dreptului internațional și trebuie să înceteze.

Reamintim declarațiile recente ale Secretarului General, potrivit cărora atacurile împotriva Ucrainei generează consecințe grave și de amploare, care trebuie abordate și limitate. Atacurile împotriva civililor trebuie condamnate în cei mai fermi termeni, oriunde au loc. Ne reiterăm sprijinul pentru o încetare completă, imediată și necondiționată a focului, în vederea realizării unei păci cuprinzătoare, juste și durabile în Ucraina.

În lumina acestei încălcări a dreptului internațional, România a solicitat convocarea unei reuniuni urgente a Consiliului de Securitate, în conformitate cu articolele 44 și 45 din Carta Organizației Națiunilor Unite, pentru a aborda această problemă gravă. Reuniunea care va avea loc imediat va analiza riscurile care continuă să submineze pacea și securitatea în Europa. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin", a declarat Oana Țoiu în fața presei, înconjurată de zeci de ambasadori, în special cel american, francez și ucrainean.

Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat ieri că drona care a lovit blocul din Galați, rănind două persoane, era de tip Geran-2, de proveniență rusească. Președintele rus Vladimir Putin a pus vineri la îndoială originea rusească a dronei și a afirmat că Moscova nu "amenință țările europene". Totodată, Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte azi, pentru prima dată la solicitarea expresă a României.

Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei la ONU a acuzat luni seară în Consiliul de Securitate al ONU că România s-a grăbit să atribuie responsabilitatea pentru incident înainte de finalizarea unei investigații complete. Oficialul rus a cerut ca România să furnizeze probe credibile. În intervenția sa el s-a folosit de declarațiile făcute de Nicusor Dan in interviul pentru BBC, încercând să justifice pretențiile Moscovei că incidentul a fost o provocare a Ucrainei și că episodul este folosit de Occident pentru a alimenta retorica rusofobă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰