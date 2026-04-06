Președintele Trump a declarat că un "informator" a divulgat informații vitale despre misiunea de căutare și salvare a pilotului doborât în ​​Iran. Acesta a ameninţat instituţia media americană de care aparține jurnalistul, fără să o numească.

"Căutăm cu mare atenție informatorul... [Iranul] nu știa că cineva lipsește până când acest 'informator' nu a oferit informațiile. Vom merge la compania media care a publicat informațiile și le vom spune: 'Securitate națională, renunțați la acest informator sau mergeți la închisoare'”, a declarat președintele american Donald Trump, într-o conferință de presă de la Casa Albă.

