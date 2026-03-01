Antena Meniu Search
Video Aliniere rară a planetelor. Zeci de pasionaţi au urmărit evenimentul astronomic

Cerul a fost vedeta serii, ieri, în Cluj Napoca. Zeci de pasionaţi de astronomie s-au adunat pe un câmp de lângă staţia meteo din Feleacu, pentru un spectacol rar. Şase planete au fost vizibile pe cer, imediat după apus. 

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 , 08:14

În mijlocul atenţiei au fost Jupiter şi Saturn, uşor de observat cu ajutorul telescopului. Venus a strălucit aproape de orizont, în timp ce Uranus şi Neptun au putut fi zărite doar cu instrumente optice performante. Specialiştii spun însă că nu este vorba despre o aliniere perfectă, ci despre un efect vizual. Planetele par aşezate în linie doar din perspectiva noastră, de pe Pământ.

Între Jupiter și celelalte patru planete s-au aflat, aproximativ la jumătatea distanței, cele trei stele din Centura lui Orion.

Și Uranus a fost prezent pe cerul nopții, însă a putut fi observat mai bine cu ajutorul unui binoclu sau al unui telescop mic. Uranus s-a aflat puțin sub Pleiade, în constelația Taur.

Ca element suplimentar de interes, în seara de 28 februarie, Luna — iluminată în proporție de aproximativ 92%, în faza de Lună în creștere — s-a apropiat de roiul Beehive (M44 sau NGC 2632), un roi strălucitor format din aproximativ 1.000 de stele, situat la circa 577 de ani-lumină de Sistemul Solar.

La doar câteva zile distanță, pe 3 martie, spectacolul va continua cu o eclipsă totală de Lună, când Luna plină va traversa umbra Pământului. În timpul fenomenului, denumit și "Lună sângerie", suprafața Lunii va căpăta o nuanță roșiatică-arămie timp de aproximativ 58 de minute.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

astronomie planete aliniere eclipsa
