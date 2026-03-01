Într-o situaţie de criză, timpul este cea mai de preţ resursă. Primul ajutor salvează vieţi, chit că vorbim de atacuri de cord, de înec sau de accident. Într-un sfert de oră poţi învăţa cum să devii înger salvator.

Zeci de cadre medicale şi pompieri din Suceava le-au explicat astăzi oamenilor cum se acordă primul ajutor. De la înec cu mâncare, la cutremur şi la stop cardio respirator, toate tehnicile esenţiale au fost atent predate.

În 15 minute poţi să înveţi corect tehnica de resuscitare. Stopul cardiorespirator poate să apară oriunde. Niciodată nu ştii când poate bunicii, părinţii sau persoanele cunoscute ar putea să aibă nevoie să le acorzi primul ajutor. Cu cât intervii mai repede, cu atât cresc şansele de supravieţuire.

"În medicina de urgenţă nu vorbim de ore. Secunda şi minutul fac diferenţa. Orice clipă contează", a afirmat Diana Munteanu, medic în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

"Cred că e foarte important. Dacă eşti şofer sau motociclist trebuie să ştii să dai primul ajutor şi să nu înrăutăţeşti situaţia în caz de accident", a spus un participant.

A fost Ziua Protecţiei Civile, dar astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare.

