Doi tineri, spulberaţi pe marginea drumului de un şofer de 29 de ani. Un bărbat a murit pe loc

Accident tragic pe un Drum Expres din Olt. Doi tineri au fost loviţi în plin de o maşină, iar unul dintre ei a murit pe loc, în apropiere de satul Jitaru.

Cei doi se aflau pe marginea drumului, când au fost surprinşi de autovehiculul condus de un şofer de 29 de ani. Impactul a fost devastator. Bărbatul de 30 de ani nu a mai avut nicio şansă.

Echipajele ajunse la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Un alt tânăr rănit a fost transportat de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Ce spune Poliţia

La data de 28 februarie a.c., în jurul orei 19:50, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Expres 12 (DEx12), în afara localității Jitaru, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 29 de ani, din comuna Ostroveni, județul Dolj, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi acroșat două persoane care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 30 de ani, din comuna Șopârlița, a decedat, iar un alt tânăr a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Alexandru Badea

