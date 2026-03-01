Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Doi tineri, spulberaţi pe marginea drumului de un şofer de 29 de ani. Un bărbat a murit pe loc

Accident tragic pe un Drum Expres din Olt. Doi tineri au fost loviţi în plin de o maşină, iar unul dintre ei a murit pe loc, în apropiere de satul Jitaru.

de Alexandru Badea

la 01.03.2026 , 08:14

Cei doi se aflau pe marginea drumului, când au fost surprinşi de autovehiculul condus de un şofer de 29 de ani. Impactul a fost devastator. Bărbatul de 30 de ani nu a mai avut nicio şansă.

Echipajele ajunse la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Un alt tânăr rănit a fost transportat de urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Articolul continuă după reclamă

Ce spune Poliţia

La data de 28 februarie a.c., în jurul orei 19:50, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe Drumul Expres 12 (DEx12), în afara localității Jitaru, a avut loc un eveniment rutier. La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Olt.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 29 de ani, din comuna Ostroveni, județul Dolj, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi acroșat două persoane care s-ar fi aflat pe partea carosabilă.

Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 30 de ani, din comuna Șopârlița, a decedat, iar un alt tânăr a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

accident olt olt victime accident
Înapoi la Homepage
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Români blocați în Dubai. "Trebuia să plecăm spre casă şi au început bombardamentele. Zboară rachetele deasupra hotelului"
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că războiul din Orientul Mijlociu se va extinde?
Observator » Evenimente » Doi tineri, spulberaţi pe marginea drumului de un şofer de 29 de ani. Un bărbat a murit pe loc