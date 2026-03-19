Trump, contrazis de Israel: SUA ar fi coordonat atacul asupra câmpului gazifer Pars de Sud din Iran

Președintele american Donald Trump a fost contrazis, joi, de trei oficiali israelieni, după ce liderul SUA a afirmat că nu știa nimic despre atacul de miercuri al Israelului asupra câmpului de gaze Pars de Sud din Iran. Sub anonimat, israelienii au declarat pentru Reuters că operațiunea a fost coordonată de Statele Unite, scrie Agerpres.

Iranul a ripostat la atac lovind infrastructura energetică a Qatarului şi alte obiective din Orientul Mijlociu.

Reuters apreciază că a fost cea mai mare escaladare a conflictului care durează de aproape trei săptămâni, de când SUA şi Israelul au lansat lovituri aeriene împotriva Iranului.

Israelul nu şi-a asumat public responsabilitatea pentru atacul de miercuri, iar seara Trump a distribuit în media sociale un mesaj în care susţinea că Washingtonul "nu a ştiut nimic despre acest atac anume" şi că Israelul nu va lovi din nou câmpul gazifer, dacă Iranul nu ripostează din nou în Qatar.

Potrivit celor trei surse menţionate ale Reuters, Israelul nu a fost surprins de comentariile preşedintelui SUA. Israelienii au descris succesiunea de evenimente ca similară celei de după loviturile ţării lor asupra unor depozite de carburanţi din Iran, din urmă cu câteva săptămâni, când secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că "în acest caz particular nu au fost loviturile noastre".

Riposta iraniană la atacul din câmpul Pars de Sud a provocat distrugeri ample celei mai mari uzine de gaz din lume, cea din Qatar, a vizat şi o rafinărie din Arabia Saudită şi a obligat Emiratele Arabe Unite să închidă mai multe instalaţii de gaze.

