Cinci țări europene, gata să participe la deblocarea Ormuz. Israel: Trump a aprobat atacarea gazului din Iran

Marea Britanie, Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Japonia au anunţat joi, într-o declaraţie comună, că sunt pregătite să participe la eforturile pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz şi că vor lua măsuri pentru a stabiliza pieţele energetice, relatează Reuters. Deşi Donald Trump a spus public că SUA nu știau de atacarea celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, South Pars din sudul Iranului, surse israeliene au recunoscut că lovitura a fost coordonată cu americanii.

Principalele state europene, alături de Japonia, au anunțat joi că vor acționa pentru a stabiliza piețele energetice și vor participa la "eforturi corespunzătoare" pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei au emis o declarație comună prin care cer "un moratoriu imediat și complet asupra atacurilor împotriva infrastructurii civile, inclusiv instalațiilor petroliere și de gaze".

"Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturi adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz. Vom lua și alte măsuri pentru stabilizarea piețelor energetice, inclusiv colaborarea cu anumite state producătoare pentru creșterea producției", se arată în declarație.

Anunțul vine după ce Iranul a atacat cea mai mare fabrică de procesare a gazelor naturale din lume. Aceasta se află în Qatar, iar oficialii spun că a suferit daune extinse. Explozii puternice au avut loc și în statele vecine, Arabia Saudită și Kuweit. Atacurile au fost un răspuns direct la loviturile Israelului asupra celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, din sudul Iranului.

Escaladarea atacurile asupra infrastructurii energetice l-a înfuriat pe Donald Trump. Acesta a spus că nu a știut despre atacul Israelului, însă este contrazis de presa americană, care susține că este imposibil ca Israelul să lovească infrastructura de gaze din Iran fără ca armata americană să știe.

Între timp, marile economii încearcă să limiteze impactul creșterii rapide a prețurilor la petrol, după ce gigantul de stat QatarEnergy a raportat "pagube extinse" în urma atacurilor cu rachete lansate de Iran asupra orașului industrial Ras Laffan, ca răspuns la bombardarea de către Israel a principalului câmp de gaze al Iranului.

Ras Laffan procesează aproximativ o cincime din gazul natural lichefiat din lume. Principalul port al Arabiei Saudite de la Marea Roșie, unde au fost redirecționate unele exporturi pentru a evita Strâmtoarea Ormuz, a fost și el atacat. Loviturile, aparent precise, arată capacitatea Iranului de a provoca pierderi semnificative, explică Reuters. În plus, sistemele de apărare aeriană s-au dovedit limitate în protejarea infrastructurii energetice strategice din Golf.

Totodată, loviturile sugerează o lipsă de coordonare a strategiei și obiectivelor de război la aproape trei săptămâni de la începutul conflictului. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat joi că obiectivele SUA rămân "neschimbate, pe direcția stabilită și conform planului".

Creșterea prețurilor la energie îngrijorează Europa

Banca Centrală Europeană (BCE) și Banca Angliei nu au redus dobânzile pentru că există riscul ca inflația să rămână ridicată. BCE estimează acum inflația pentru 2026 la 2,6%, peste prognoza de 1,9% din decembrie.

La summitul de la Bruxelles de joi, liderii UE urmează să încerce soluţii pentru a limita creșterea costurilor la energie, dar opțiunile lor sunt limitate. Prețurile gazelor în Europa au crescut cu 25%, iar petrolul Brent a urcat temporar cu circa 10%, stabilizându-se apoi la aproximativ 113 dolari barilul. De la începutul războiului, pe 28 februarie, gazele europene s-au scumpit cu peste 60%.

Piețele financiare au reacționat şi ele negativ: bursele din Japonia și Coreea de Sud au scăzut cu aproximativ 3%, iar indicele pan-european STOXX a coborât cu 2,5%, la cel mai redus nivel din ultimele trei luni.

Atacurile iraniene au forțat Emiratele Arabe Unite să închidă instalația de gaze Habshan și au provocat incendii la rafinării din Kuweit. În timp ce Arabia Saudită a interceptat o rachetă balistică lansată spre orașul-port Yanbu, singura ieșire pentru exporturile de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz. O dronă a lovit și rafinăria SAMREF din Yanbu, însă pagubele au fost minore.

Armata iraniană a declarat că atacurile asupra infrastructurii energetice a ţării au dus la "o nouă etapă a războiului", în care a vizat instalaţii energetice care au legături cu Statele Unite. Un purtător de cuvânt iranian a avertizat că, dacă atacurile asupra infrastructurii Iranului vor continua, vor urma noi lovituri până la distrugerea completă a infrastructurii energetice a adversarilor.

Surse israeliene: Atacul a avut loc cu acordul lui Trump

Donald Trump a declarat că SUA nu au fost informate în prealabil despre atacul Israelului asupra câmpului de gaze South Pars și că Qatarul nu a fost implicat. "Israelul, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, a lovit violent o instalație majoră din Iran", a scris Trump pe X. Ulterior, Iranul a atacat "în mod nejustificat" o parte din instalațiile de gaze ale Qatarului, a adăugat el.

Surse israeliene citate de Reuters au spus că atacul a avut loc cu acordul lui Trump, dar este puțin probabil ca el să fie repetat. Trump a avertizat că, dacă Iranul va ataca din nou Qatarul, SUA va distruge complet câmpul de gaze South Pars.

Georgiana Dulgheru

