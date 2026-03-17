Donald Trump continuă să şocheze cu declaraţii controversate. Într-un interviu, liderul de la Casa Albă a declarat că poate face orice vrea legat de Cuba şi că administrația sa poartă discuții la nivel înalt cu oficiali de la Havana pentru o posibilă "preluare prietenoasă" a insulei.

Întrebat cum ar arăta o astfel de operațiune, a evitat să ofere detalii despre modul sau condiţiile în care această preluare ar putea avea loc.

"Chiar cred că eu voi avea onoarea de a lua Cuba. Asta ar fi bine. Este o mare onoare. Să iau Cuba sub o anumită formă, da. Să iau Cuba, vreau să spun, fie că o eliberez, fie că o iau. Cred că pot face orice vreau cu ea. Dacă vreți să știți adevărul. Este o națiune eșuată. Nu au bani. Nu au petrol. Nu au absolut nimic", a declarat preşedintele american Donald Trump.

Declaraţiile vin într-un moment dificil pentru Cuba. Autoritățile de la Havana au anunţat o pană de curent la nivelul întregii insule, în contextul problemelor economice și energetice tot mai grave.

Articolul continuă după reclamă

New York Times a relatat că înlăturarea preşedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel din funcţie este un obiectiv cheie al SUA în discuţiile bilaterale

Trump a subliniat că negocierile SUA-Cuba urmăresc găsirea unor soluții pentru problemele economice și politice care afectează relațiile bilaterale. Printre obiectivele principale se numără relaxarea tensiunilor diplomatice, creșterea cooperării în domeniul securității și discutarea sancțiunilor economice impuse Cubei.

Donald Trump, care a făcut declarații din ce în ce mai agresive împotriva Cubei, afirmase de la mijlocul lunii ianuarie că erau în curs de desfășurare negocieri cu înalți oficiali de pe insulă, dar Havana negase până atunci orice astfel de contacte.

Din ianuarie, Washingtonul a impus o blocadă energetică de facto asupra Cubei, invocând „ amenințarea excepțională” pe care această insulă, situată la doar 150 de kilometri de coasta Floridei, o reprezintă pentru securitatea națională americană.

Anda Anghelache Like

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰