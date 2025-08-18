Trump îl va suna pe Putin după întâlnirea cu Zelenski şi cu liderii europeni
Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că îl va suna pe preşedintele rus Vladimir Putin, după întâlnirea sa cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, relatează Reuters, citată de Agerpres.
"Vom avea o conversaţie telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi. Este posibil să avem sau nu o întâlnire trilaterală", a declarat preşedintele SUA, vorbind cu reporterii în Biroul Oval alături de preşedintele ucrainean.
Trump, care s-a întâlnit vineri în statul american Alaska cu Putin, le-a declarat totodată reporterilor din Biroul Oval că tocmai a vorbit indirect cu preşedintele rus.
