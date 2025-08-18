Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trump îl va suna pe Putin după întâlnirea cu Zelenski şi cu liderii europeni

Preşedintele american Donald Trump a declarat luni că îl va suna pe preşedintele rus Vladimir Putin, după întâlnirea sa cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, relatează Reuters, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 18.08.2025 , 21:32
Trump îl va suna pe Putin după întâlnirea cu Zelenski şi cu liderii europeni - Trump îl va suna pe Putin după întâlnirea cu Zelenski şi cu liderii europeni - Profimedia

"Vom avea o conversaţie telefonică imediat după aceste întâlniri de astăzi. Este posibil să avem sau nu o întâlnire trilaterală", a declarat preşedintele SUA, vorbind cu reporterii în Biroul Oval alături de preşedintele ucrainean.

Trump, care s-a întâlnit vineri în statul american Alaska cu Putin, le-a declarat totodată reporterilor din Biroul Oval că tocmai a vorbit indirect cu preşedintele rus.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina rusia ucraina vladimir putin volodimir zelenski statele unite volodimir zelenski
Înapoi la Homepage
“Prinţişorul Craiovei”, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
&#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani?
Observator » Ştiri externe » Trump îl va suna pe Putin după întâlnirea cu Zelenski şi cu liderii europeni