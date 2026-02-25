Trump, în Congresul SUA: Decizia judecătorilor Curţii Supreme este "foarte regretabilă"

Președintele american Donald Trump a calificat drept „foarte regretabilă” decizia Curtea Supremă a Statelor Unite de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de administrația sa, anunțând totodată noi suprataxe temporare și explorarea unor alternative pentru a-și continua politica comercială. Într-un discurs susținut în fața Congresului, liderul de la Washington a reafirmat obiectivul de a transforma veniturile din tarife într-o sursă majoră pentru bugetul federal.

"În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunţată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte regretabilă", a declarat preşedintele american în timpul "discursului său privind Starea Uniunii" în faţa Congresului, la care asistau patru magistraţi ai Curţii, dintre care trei au considerat că nu are puterea de a introduce aceste taxe vamale.

Tonul preşedintelui a fost vizibil mai măsurat decât în orele care au urmat deciziei. El a acuzat atunci Curtea că a cedat "influenţelor străine", numindu-i pe judecătorii care s-au pronunţat împotriva tarifelor sale "idioţi" şi"pudeli" în slujba stângii "radicale", potrivit Agerpres.

O nouă suprataxă



Donald Trump a reinstituit deja o nouă suprataxă de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Aceasta va expira după 150 de zile, cu excepţia cazului în care un vot în Congres le va face să fie permanente.

În opinia sa, alternativele care îi rămân pentru a impune taxe vamale sunt "un pic mai complexe, dar probabil mai bune" şi nu necesită aprobarea Congresului.

El şi-a reafirmat speranţa ca veniturile din aceste tarife la bunurile importate să înlocuiască în cele din urmă impozitul pe venit.

