Donald Trump: Venezuela, noul "prieten și partener" al SUA. Peste 80 de milioane de barili de petrol primiți

În fața Congresului, președintele american Donald Trump a susținut că Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din partea Venezuelei, "noul nostru prieten și partener", scrie AFP.

"Tocmai am primit de la noul nostru prieten și partener, Venezuela, peste 80 de milioane de barili de petrol", a declarat președintele american în discursul său despre Starea Uniunii.

Rezerva de hirdocarburi, ținta SUA

De la capturarea de către Statele Unite, pe 3 ianuarie, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, în prezent demis, Washingtonul depune eforturi pentru a controla exploatarea enormelor rezerve de hidrocarburi ale țării din America de Sud.

Producția de acolo este în prezent plafonată la aproximativ un milion de barili pe zi, după decenii de investiții insuficiente care au lăsat infrastructura într-o stare deplorabilă.

