După o săptămână de demonstrații masive, cele mai ample din ultimii ani, străzile Iranului au amuţit. Aseară, internetul a fost restabilit în unele părţi din ţară, iar represiunea pare să se fi potolit. De la Casa Albă, preşedintele Donald Trump a lăudat şi a mulţumit guvernului iranian, că nu a dat curs execuţiilor sângeroase. Totuşi, un atac asupra Teheranului nu este complet exclus. Statele Unite încă analizează o intervenţie militară în Iran, iar surse americane spun că Pentagonul a trimis deja un portavion în regiune. În Orient sunt mobilizate forţe militare aeriene şi terestre, toate poziţionate astfel încât să îi ofere opţiuni preşedintelui american.

Aparenta scădere a represiunii în Iran a venit la pachet cu gestul neobişnuit al liderului de la Casă Albă.

Reporter: Mai este ajutorul (n.r. pentru poporul iranian) pe drum sau s-a schimbat decizia dumneavoastră pentru intervenție?

Donald Trump: "Ei bine, vom vedea. După cum știți, Iranul a anulat spânzurarea a peste 800 de persoane. Și respect foarte mult faptul că au anulat acest lucru."

Prinţul moştenitor al Iranului: "Mă voi întoarce"

Laudele vin după zile întregi în care preşedintele american a ameninţat că Statele Unite ar putea lansa un atac masiv asupra Iranului, dacă guvernul de la Teheran ar începe execuţiile în masă în contextul protestelor din ţară. În paralel, prinţul moştenitor, Reza Pahlavi, se declară pregătit să conducă ţara. Asta deşi se află în exil și nu a mai fost în Iran de la începutul Revoliuției islamice.

"Cu sau fără ajutorul lumii, regimul va cădea", a afirmat Reza Pahlavi.

Fiul ultimului sah iranian spune că încă mai crede în promisiunea președintelui Trump de a trimite ajutor poporului iranian.

"Mă voi întoarce în Iran. Sunt într-o poziție unică pentru a asigura o tranziție stabilă", a spus prinţul moştenitor al Iranului.

Un atac american nu e, însă, total exclus, dar nici iminent. Mai multe scenarii sunt în analiză la Casa Albă.

Pentagonul a trimis în Golful Persic un portavion

Pentagonul a trimis în Golful Persic un grup de atac condus de un portavion, spun surse militare americane. Ar putea fi vorba de USS Abraham Lincoln.

Grupul de atac 3 centrat pe portavionul nuclear USS Abraham Lincoln (CVN-72) a operat recent în Marea Chinei de Sud pentru a oferi sprijin Taiwanului împotriva acțiunilor ostile ale Chinei. Aceleaşi surse precizează că cel puţin un submarin ar urma să ajungă în zona Orientului. Sau ar putea fi unul dintre cele două portavioane care au plecat din Norfolk şi San Diego la începutul săptămânii. Tranzitul în zonă ar putea să dureze o săptămână.

De altfel, Forțele militare aeriene şi terestre - undeva la 30 de mii de soldaţi repartizaţi în regiunea comandamentului central al SUA - la care se adaugă forţele navale. Toate - poziționate astfel încât să-i ofere lui Trump opțiuni în cazul în care acesta va ordona lovituri aeriene. Se mai aşteaptă ca în regiune să fie trimise şi sisteme de apărare antirachetă pentru consolidarea apărării bazelor americane şi Israelului.

Iranienii din România cer sprijin internaţional

Iranienii din România au cerut sprijin internaţional pentru înlăturarea regimului islamic de la Teheran.

"Forţele de ordine islamice asediază spitalele, arestează tinerii care sunt răniţi, care nu se pot apăra singuri. îi iau în detenţie, iar pentru cadavrele care au fost găsite pe străzi, basijul, guvernul cere bani familiilor ca să le înapoieze morţii. Dacă mă întrebaţi negru pe alb ce aş prefera între declaraţii şi o intervenţie militară, probabil aş prefera intervenţia militară, ajutaţi-ne, fiţi vocea noastră! (..) Ei încearcă să ascundă cu disperare adevărul care se întâmplă în ţară. doar pentru că ei stau la putere nu înseamnă că ei sunt un guvern legitim", a transmis un iranian stabilit în România.

Cel mai recent bilanţ al protestelor vorbeşte de peste 2500 de victime la care se adaugă 18 mii de persoane arestate.

