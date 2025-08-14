Trump: Liderii europeni ar putea fi invitaţi la un summit ulterior cu Putin şi Zelenski, după Alaska

Preşedintele american Donald Trump a avansat joi posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski, dacă summitul său bilateral pe care-l va avea vineri în Alaska cu Putin deschide calea către un acord de pace în Ucraina, relatează agenţiile Reuters şi EFE, scrie Agerpres .

"Avem mâine o întâlnire cu preşedintele Putin. Eu cred că va fi o întâlnire bună", a spus Trump reporterilor la Casa Albă.

Trump nu exclude să invite şi lideri europeni

"Dar cea mai importantă va fi a doua întâlnire, pe care o planificăm. Vom avea o întâlnire cu preşedintele Putin, cu preşedintele Zelenski, cu mine, şi probabil vom aduce şi unii lideri europeni. Sau probabil nu (vom invita lideri europeni n.red). Vom vedea", a adăugat preşedintele SUA.

Într-un interviu joi devreme la Fox News Radio, el a estimat că Putin este pregătit să încheie un acord menit să pună capăt războiului în Ucraina, dar un astfel de acord va putea fi convenit numai după o întâlnire la care să participe şi Zelenski, întâlnire ulterioară summitului Trump-Putin din Alaska, summit despre care preşedintele american nu a exclus totuşi posibilitatea să se încheie cu un eşec.

Trump a reafirmat că un acord de pace ruso-ucrainean va presupune concesii teritoriale, deşi Zelenski susţine insistent că nu va ceda niciun teritoriu Rusiei. "Nu vreau să folosesc termenul "împărţirea lucrurilor", dar, într-un anumit fel, nu este un termen greşit. Vor exista schimburi în ce priveşte frontierele, teritoriile", a explicat preşedintele american.

