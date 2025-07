Trump: NATO va plăti integral armele americane livrate Ucrainei

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Statele Unite vor furniza arme Ucrainei prin intermediul NATO care le va plăti integral și că va face luni o "declarație importantă" cu privire la Rusia. "Trimitem arme către NATO, iar NATO plătește pentru ele, sută la sută", a spus Donald Trump în timpul unui interviu telefonic acordat jurnalistei Kristen Welker de la NBC News. "Vom trimite sisteme Patriot către NATO, iar NATO le va distribui mai departe", a adăugat el, potrivit NBC.

Trump anunță că SUA vor furniza arme Ucrainei prin intermediul NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit cu Trump în cursul zilei de joi. "Astăzi am îndemnat liderii să facă mai mult, pentru ca Ucraina să aibă mai multe muniții și sisteme de apărare aeriană", a scris Rutte pe X. "Tocmai am vorbit cu președintele Trump și colaborez strâns cu aliații pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie"

La rândul său, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat tot joi că SUA poartă discuții active cu țări europene pentru redistribuirea unor baterii Patriot către Ucraina. "Există și alte baterii Patriot și alte opțiuni. Sunt țări care au comandat astfel de sisteme și care urmează să le primească. Ar fi excelent dacă una dintre ele ar accepta să amâne livrarea și să le trimită în schimb în Ucraina", a spus Rubio presei în Kuala Lumpur, după o întâlnire cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

Tot în această săptămână, Trump a lăsat de înțeles că administrația sa analizează posibilitatea de a trimite un nou sistem de apărare aeriană Patriot în Ucraina. "Și-l doresc, au cerut asta, sunt foarte rare, pentru că multe au fost deja trimise în Ucraina", a declarat Trump miercuri. "Dar au făcut solicitarea, știu asta. Va trebui să analizăm situația. Este un sistem foarte scump, extrem de scump".

În interviul de joi pentru NBC, Trump a mai anunțat că va face "o declarație majoră despre Rusia" luni, fără a oferi alte detalii. "Sunt dezamăgit de Rusia... luni voi face o declarație importantă despre Rusia", a afirmat președintele.

Pentru prima dată de la revenirea în funcție, Trump va trimite arme Kievului în temeiul unei prerogative prezidențiale utilizate frecvent de Joe Biden, au declarat joi două surse pentru Reuters. Echipa lui Trump va identifica armele din stocurile SUA care vor fi trimise Ucrainei în temeiul Presidential Drawdown Authority, care permite președintelui american să utilizeze stocurile de arme pentru a ajuta aliații în situații de urgență.

Pachetul ar putea avea o valoare de aproximativ 300 de milioane de dolari şi ar putea include rachete Patriot defensive și rachete ofensive cu rază medie de acțiune, dar nu s-a luat încă o decizie cu privire la echipamentul exact. Acest lucru urma să se întâmple joi, în cadrul unei reuniuni. Administrația Trump a trimis până acum doar arme autorizate de fostul președinte Joe Biden, care era un susținător ferm al Kievului.

Donald Trump s-a angajat să pună capăt rapid războiului din Ucraina, însă, la câteva luni de la revenirea sa la Casa Albă, s-au înregistrat puține progrese în acest sens. Președintele republican a criticat uneori cheltuielile SUA pentru apărarea Ucrainei, a vorbit favorabil despre Rusia și s-a confruntat public cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cu toate acestea, uneori și-a exprimat sprijinul pentru Kiev și și-a manifestat dezamăgirea față de conducerea Rusiei.

