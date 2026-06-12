Donald Trump a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că l-a ales pe procurorul newyorkez Jay Clayton pentru a conduce permanent serviciile americane de informaţii, după interimatul asigurat în prezent de un om de afaceri apropiat preşedintelui, Bill Pulte, notează AFP.

Trump numeşte un nou şef permanent al serviciilor de informaţii. Cine este Jay Clayton - Profimedia

Spre deosebire de Bill Pulte, al cărui mandat este doar temporar, numirea lui Jay Clayton în funcţia de "Director al Informaţiilor Naţionale" va trebui să fie confirmată de Senat.

Candidatul lui Donald Trump pentru a deveni "şeful spionilor" americani a condus puternica Comisie de Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC) în timpul primului mandat al preşedintelui republican.

Din primăvara anului 2025, el este procuror într-una dintre cele mai puternice funcţii de magistrat din ţară, cea de procuror al Districtului de Sud din New York, o funcţie pe care Donald Trump încercase deja, fără succes, să i-o încredinţeze în timpul primului său mandat.

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Acest sector acoperă în special Manhattanul şi gestionează, din acest motiv, numeroase cazuri financiare de foarte nivel înalt.

Numirea interimară a lui Bill Pulte, fără experienţă anterioară în comunitatea de informaţii, într-o poziţie de supraveghere a agenţiilor precum CIA, i-a înfuriat pe democraţi şi a provocat rezerve în rândul unor republicani.

Donald Trump i-a cerut să reducă personalul şi a exclus o numire permanentă, argumentând că un rol temporar ar asigura o eficienţă mai mare.

Opoziţia se teme că preşedintele american s-ar putea folosi de Direcţia Naţională de Informaţii pentru a desfăşura operaţiuni de răzbunare politică sau de perturbare a alegerilor.