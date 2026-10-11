Se-ncinge din nou scandalul care o are în prim-plan pe ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, cea care s-a lăudat că SUA s-ar fi implicat pentru a răsturna Guvernul Ilie Bolojan. Presa americană a făcut publice fragmente dintr-o conversație purtată la Forumul Economic de la Davos, unde Kimberly Guilfoyle a ajuns cu aeronava privată a unui magnat grec. Aceasta ar fi încercat, prin influență, să obțină un loc la o petrecere privată. Departamentul de Stat a deschis o anchetă, iar diplomata riscă să-și piardă funcția.

"Știi, pot să-ți ofer lumea întreagă. Meriți asta. O să te fac să câștigi o grămadă de bani" promitea ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

E doar un fragment dintr-o înregistrare obținută de presa americană. Și confirmată de alți doi participanți la eveniment. Diplomata încerca să convingă un magnat grec să-i obțină un loc la o cină privată, organizată în onoarea lui Eric Trump, chiar fratele fostului ei logodnic. Se afla la Forumul Economic de la Davos și era furioasă că organizatorii nu au trecut-o pe lista de invitați.

"Nu se poate ca, la naiba, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia să nu participe. Ar trebui să-mi pupe (...), la naiba"

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Magnaţii greci îi alimentau stilul de viaţă extravagant

Guilfoyle a mers la Davos cu un avion privat, alături de directorul unei companii grecești de construcții. Tot ambasadoarea ar fi făcut presiuni pe lângă guvernele unor țări, precum Bulgaria și Albania, să cumpere gaze naturale americane de la compania acestuia. El nu era singurul partener de afaceri care-i alimenta stilul de viață extravagant.

În luna ianuarie, a mers la Paris cu avionul unui magnat grec din industria transportului maritim, Nikolas Tsakos. Cei doi s-au cazat la un hotel de 5 stele, preferat de vedetele de la Hollywood, unde o noapte de cazare poate ajunge până la 3500 de dolari. Ea și-a petrecut inclusiv sărbătorile împreună cu omul de afaceri într-o stațiune exclusivistă din Elveția, unde prețul pentru o cabană privată cu maestru bucătar personal, majordom și șofer începe de la 100 de mii de dolari.

"Îl văd pe Nikos în fiecare zi... Zbor cu el la Paris, stau o săptămână cu el. Mă adoră. Am făcut Crăciunul și Revelionul cu el la Gstaad, peste tot!"

În Statele Unite, Departamentul de Stat a deschis însă o anchetă care-i amenință funcția, după ce ambasadoarea i-a cerut unui om de afaceri bani direct pe cardul personal. Afaceristul a primit inclusiv instrucțiuni despre cum să trimită suma fără să fie urmărită de fiscul american.

"Pot fi omul tău de încredere pentru totdeauna. Îți pot oferi acces la secretarii de la Apărare, Transporturi, Trezorerie sau Comerț" spunea Kimberly Guilfoyle.

Practic, o ușă deschisă către administrația de la Washington... pentru doar 100 de mii de dolari.

"Mi-a spus că va fi alături de mine până la capăt și mă implora, mă rugă insistent să plătesc cei 100.000 de dolari" explică afaceristul Eric Deters.

Trump răspunde evaziv când este întrebat despre Kimberly Guilfoyle

Pentru prima dată de la izbucnirea scandalului în care ambasadoarea s-a lăudat că americanii pot răsturna guvernul de la Atena așa cum ar fi făcut și la București, președintele american Donald Trump a oferit un răspuns evaziv.

"Tocmai am auzit despre asta. Ce păcat. Adică, nu știu, e... e ambasadoare. Am auzit doar câteva lucruri despre asta. Nu știu prea multe, dar a fost întotdeauna foarte drăguță" a răspuns președintele american Donald Trump.

Democrații din Congres solicită acum deschiderea unei anchete penale pentru fapte de corupție, însă purtătorul de cuvânt al ambasadei din Atena susține că diplomata a respectat toate normele de etică.